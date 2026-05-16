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    首頁 > 生活

    宜蘭市菜籃族減塑集點 自備袋贈20元「買菜金」

    2026/05/16 11:28 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市菜籃族20日起至南館市場地下室消費，只要配合自備購物袋、使用容器等減塑行動，集滿4點即可兌換20元「買菜金」。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭市菜籃族20日起至南館市場地下室消費，只要配合自備購物袋、使用容器等減塑行動，集滿4點即可兌換20元「買菜金」。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭市菜籃族20日起至南館市場地下室消費，只要配合自備購物袋、容器等減塑行動，集滿4點即可兌換20元「買菜金」，另有機會抽中現金抵用券，最高能省1千元，消息傳出吸引買菜民眾摩拳擦掌，笑稱「蔥蒜及加菜錢都有了！」

    宜蘭縣政府、宜蘭市公所在南館市場地下室攤商推「買菜袋著走！南館減塑集點趣」活動，鼓勵民眾消費自備購物袋，20日起至11月20日止，合作攤商將不主動提供購物用塑膠袋，共同落實源頭減量。

    宜蘭縣環保局表示，民眾採買時，只要達成「自備購物袋」、「選購裸賣商品」或「不額外索取塑膠袋」等3項行動中的任2項，即可獲得集點貼紙1點，同一攤位每人每日限領1點，集滿4點即可兌換20元「買菜金」。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，「買菜金」可於合作攤商折抵消費，另有機會抽中1百至1千元不等的市場現金抵用券，讓減塑行動兼具環保意義與實質回饋，場內也設置「袋來幸福箱」二手袋循環站，提供有需求民眾取用，並可回饋家中乾淨袋子，達到資源循環再利用目的。

    宜蘭市菜籃族參與減塑活動可集點 ，自備購物袋集4點贈20元「買菜金」。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭市菜籃族參與減塑活動可集點 ，自備購物袋集4點贈20元「買菜金」。（宜蘭縣環保局提供）

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