竹市建國公園滿地垃圾、街友盤據 鄭宏輝嘆科技首都變悲情城市

新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

新竹市建國公園雖歷經改建整理，但這幾年又因街友盤據及衛生習慣不佳，已成市區環境毒瘤及治安熱點，市議員參選人鄭宏輝日前拜票時看到建國公園滿地垃圾及酒瓶，甚至街友隨地大小便及生活用品任意擺放情形，感嘆提到，如果大家建國公園走走看看，會不敢相信新竹市是世界的科技首都，反看到的是「悲情的城市」。

他說，來到建國公園，就是西門市場前面，新竹人稱「三角公園」的地方，不禁感慨萬千，整個景象就如同市民投訴陳情，環境髒亂、滿地垃圾、街友就在涼亭內或坐或臥。建國公園周邊居民密集、人流眾多，有中央市場西門市場，也有關帝廟，更有文化氛圍的新竹生活美學館，公園應該是乾淨、安全、明亮的公共空間。但如今看到的公園景象，讓人感慨與失望，因為維護管理公園環境，不只是美觀問題，更關係到市民生活品質與城市形象。

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鄭宏輝表示，看到建國公園變成讓人想匆匆略過的陰暗角落，甚至孩子及家長不敢帶孩子來，甚至滿地酒瓶與菸蒂和垃圾，真的期待市府加把勁，不要讓建國公園惡名重現。

市府表示，建國公園都有定期維護及清理，包括每週用清水沖洗及消毒，同時也會不定期巡查環境，加強垃圾清運與打掃，籲市民共同維護公園環境整潔。

新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

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