為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市建國公園滿地垃圾、街友盤據 鄭宏輝嘆科技首都變悲情城市

    2026/05/16 11:31 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

    新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

    新竹市建國公園雖歷經改建整理，但這幾年又因街友盤據及衛生習慣不佳，已成市區環境毒瘤及治安熱點，市議員參選人鄭宏輝日前拜票時看到建國公園滿地垃圾及酒瓶，甚至街友隨地大小便及生活用品任意擺放情形，感嘆提到，如果大家建國公園走走看看，會不敢相信新竹市是世界的科技首都，反看到的是「悲情的城市」。

    他說，來到建國公園，就是西門市場前面，新竹人稱「三角公園」的地方，不禁感慨萬千，整個景象就如同市民投訴陳情，環境髒亂、滿地垃圾、街友就在涼亭內或坐或臥。建國公園周邊居民密集、人流眾多，有中央市場西門市場，也有關帝廟，更有文化氛圍的新竹生活美學館，公園應該是乾淨、安全、明亮的公共空間。但如今看到的公園景象，讓人感慨與失望，因為維護管理公園環境，不只是美觀問題，更關係到市民生活品質與城市形象。

    鄭宏輝表示，看到建國公園變成讓人想匆匆略過的陰暗角落，甚至孩子及家長不敢帶孩子來，甚至滿地酒瓶與菸蒂和垃圾，真的期待市府加把勁，不要讓建國公園惡名重現。

    市府表示，建國公園都有定期維護及清理，包括每週用清水沖洗及消毒，同時也會不定期巡查環境，加強垃圾清運與打掃，籲市民共同維護公園環境整潔。

    新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

    新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

    新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

    新竹市建國公園變垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播