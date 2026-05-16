國中會考台中2.4萬人上陣 協調考場周邊環境安寧

國中會考登場，蔣偉民巡視考場向考生打氣。（市府提供）

國中教育會考今起一連兩天舉行，台中市教育局長蔣偉民巡視考場，指出，中投區今年有2萬8千餘人報考，設置33所考場學校，其中台中市考生佔約2萬4千餘人，分布於25所考場學校，為全國第二大考區，為維護考生應試權益，教育局已提前加強跨局處協調，包括不施工等確保考場周邊交通順暢及環境安寧，也呼籲民眾於考試期間避免使用擴音設備，共同維護良好應試環境。

今年教育局仍推出會考專車服務，今年出動315車次有6000名學生搭乘，蔣偉民也前往向上國中關心學生搭乘會考專車情形，隨後至台中女中慰勉中投區試務會工作人員，並前往台中二中考場巡視。

請繼續往下閱讀...

蔣偉民指出，今年中投區國中教育會考報考人數約2萬8千餘人，設置33所考場學校，其中台中市考生約2萬4千餘人，分布於25所考場學校，為全國第二大考區，已提前加強跨局處協調，確保考場周邊交通順暢及環境安寧。

承辦中投區國中會考試務的台中女中校長洪幼齡表示，試務會已事先完成監試作業規劃及試務人員訓練，並建立各項緊急應變機制；在電力供應方面，也已協請台電公司支援備援措施，以因應突發狀況。

教育局指出，台中市各國中均提供免試入學相關諮詢服務，協助學生依興趣與能力選擇適合的升學方向；教育局也設置諮詢專線（04-22289111分機54205、54207），提供學生及家長相關協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法