大港開唱阿嬤熱舞爆紅 首次與海龜「共舞」笑稱「體驗過就好」！

鄭金枝到小琉球體驗浮潛。（民眾提供）

跟孫女參加大港開唱熱舞意外爆紅的「大港阿嬤」鄭金枝，高齡90歲的她，日前在家人、親友的陪同下前往小琉球體驗人生第一次浮潛，由於她從未游泳過，在教練的循循善誘中，終於克服恐懼下水浮潛，還驚喜地看到海龜，上岸後她笑稱，海龜看得一清二楚，但還是跳舞有趣，浮潛「有體驗過就好」。

鄭金枝今年3月陪同孫女到大港開唱，被CUE上台毫不怯場，與眾多年輕人就直接在台上以舞會友，意猶未盡的她還連兩天報到，成為活動最紅的長者，本週她則是在家人的陪伴下，到小琉球戲水，也體驗人生第一次「下海浮潛」，大港阿嬤超級興奮，從未游泳過的她，一抵達小琉球，直奔潛水店。

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由於是首度浮潛，孫女還特別對她做心靈輔導，安撫她的情緒，而鄭金枝也克服內心的害怕穿上防寒衣嘗試準備，鄭金枝說，一開始下水還踏得到地覺得不危險，並在岸邊練習，但隨著被泳圈越拉越遠，最後開始有些緊張，不過發現教練就在旁全程關注、保護，她是馬上安心了下來，跟教練一起游向海中。

鄭金枝上岸後直說，水質清澈見底，什麼東西都有，有看到海龜，雖然有點怕，但第一次見到海龜還是很新鮮，出生到現在還是首度有這種漂浮在海上的體驗，不過，跟她最愛的跳舞相比，鄭金枝則是笑稱「潛水比跳舞還累」，怕又很累，年紀有了體驗過就好，還是跳舞比較好玩。陳姓導遊則說，阿嬤果然有「新手運」，第一次下水浮潛，就能直擊海龜並同游，某些角度還能同框合影。

鄭金枝到小琉球體驗浮潛。（民眾提供）

鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

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