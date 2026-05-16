為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大港開唱阿嬤熱舞爆紅 首次與海龜「共舞」笑稱「體驗過就好」！

    2026/05/16 11:40 記者陳彥廷／屏東報導
    鄭金枝到小琉球體驗浮潛。（民眾提供）

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛。（民眾提供）

    跟孫女參加大港開唱熱舞意外爆紅的「大港阿嬤」鄭金枝，高齡90歲的她，日前在家人、親友的陪同下前往小琉球體驗人生第一次浮潛，由於她從未游泳過，在教練的循循善誘中，終於克服恐懼下水浮潛，還驚喜地看到海龜，上岸後她笑稱，海龜看得一清二楚，但還是跳舞有趣，浮潛「有體驗過就好」。

    鄭金枝今年3月陪同孫女到大港開唱，被CUE上台毫不怯場，與眾多年輕人就直接在台上以舞會友，意猶未盡的她還連兩天報到，成為活動最紅的長者，本週她則是在家人的陪伴下，到小琉球戲水，也體驗人生第一次「下海浮潛」，大港阿嬤超級興奮，從未游泳過的她，一抵達小琉球，直奔潛水店。

    由於是首度浮潛，孫女還特別對她做心靈輔導，安撫她的情緒，而鄭金枝也克服內心的害怕穿上防寒衣嘗試準備，鄭金枝說，一開始下水還踏得到地覺得不危險，並在岸邊練習，但隨著被泳圈越拉越遠，最後開始有些緊張，不過發現教練就在旁全程關注、保護，她是馬上安心了下來，跟教練一起游向海中。

    鄭金枝上岸後直說，水質清澈見底，什麼東西都有，有看到海龜，雖然有點怕，但第一次見到海龜還是很新鮮，出生到現在還是首度有這種漂浮在海上的體驗，不過，跟她最愛的跳舞相比，鄭金枝則是笑稱「潛水比跳舞還累」，怕又很累，年紀有了體驗過就好，還是跳舞比較好玩。陳姓導遊則說，阿嬤果然有「新手運」，第一次下水浮潛，就能直擊海龜並同游，某些角度還能同框合影。

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛。（民眾提供）

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛。（民眾提供）

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

    鄭金枝到小琉球體驗浮潛，幸運目擊海龜。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播