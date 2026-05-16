基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員進駐 加強戲水安全

基隆大武崙沙灘是僅基隆僅存的沙灘，夏日戲水民眾相當多。（基隆市產發處提供）

氣溫逐漸升高，海岸沙灘戲水人潮漸增，基隆市政府即日起專業救生員進駐大武崙沙灘及海興游泳池，加強水域巡查、警戒、救援待命及安全宣導等工作，今年海興游泳池首次有專業救生團隊進駐海興游泳池。

基隆外木山海興游泳池及大武崙沙灘是基隆夏季熱門戲水景點，但海域環境屬開放性，潮汐、浪況、水流及天候存在不確定性，可能影響遊憩安全。過去大武崙沙灘曾發生1日3起溺水事件引起關注，市府加強救生員巡查、免費借用救生衣及即時通報等措施。

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市府產業發展處今年在大武崙沙灘和海興游泳池都委外救生團隊進駐，大武崙沙灘平日12點到下午6點，假日上午10點到下午6點；海興游泳池過去都是志工自主性協助安全維護，市府今年也委請救生團隊進駐，每天上午10點到下午6點。

市府產業發展處處長蔡馥嚀表示，救生團隊會依現場海象即時調整警戒範圍，並透過廣播提醒民眾注意潮汐、浪況及自身安全。若遇風浪較大、離岸流明顯或天候不穩等情形，現場人員也會提供民眾建議避開高風險區域。

蔡馥嚀補充，大武崙沙灘及海興游泳池現場提供救生衣免費借用服務，歡迎有需要的民眾取用。市府提醒，從事水域活動時可優先穿著救生衣，提升自身安全防護。

基隆大武崙沙灘救生團隊進駐。（基隆市產發處提供）

基隆外木山海興游泳池今年首次有專業救生團隊進駐。（基隆市產發處提供）

大武崙沙灘救生員進駐後，加強海域巡查。（基隆市產發處提供）

大武崙沙灘救生員進駐後，加強海域巡查。（基隆市產發處提供）

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