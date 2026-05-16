518國際博物館日 嘉市文化場館推免費入館與特色活動

昭和十八J18－嘉市史蹟資料館18日提供前50位民眾免費入園參觀。（嘉市政府提供）

響應518國際博物館日，嘉義市立博物館與市立美術館將於17日當天開放全館免費入館，市區多處館舍也同步推出518限定優惠與特色活動，市府邀請大家走進博物館與文化空間，透過展覽、飲食、手作與文化體驗，認識嘉市豐富的人文歷史與生活記憶。

市府文化局表示，因應年底嘉市眷村生活文化館即將啟用，市立博物館特別推出《眷戀食光：媽媽的嘉鄉味》系列活動，透過眷村料理與故事分享，帶領大家從味蕾走進歷史，感受眷村文化的人情溫度與時代記憶。

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《眷戀食光：媽媽的嘉鄉味》系列活動於16、17日下午2時至4時30分，在市立博物館戶外圓形廣場辦理，共計4場次，內容包含蔥油餅、綠豆涼粉、醬肉燒餅及椒麻雞等眷村特色料理手作體驗，並結合口述故事分享，系列活動採事先報名，收費參加。

文化局說，嘉市多處館舍也同步推出518限定優惠與特色活動，嘉義文學館「東門町1923」16、17日推出前20名完成粉絲專頁按讚追蹤民眾贈送「忘記袋」活動。

昭和十八J18－嘉市史蹟資料館18日提供前50位民眾免費入園參觀，當日單筆消費滿518元，加贈嘉義神社祈福繪馬；愛木村18日推出門票優惠100元，祥太文化館18日開放全館免費參觀，需事先預約。

嘉義市立博物館17日當天開放全館免費入館。（嘉市政府提供）

嘉義市立博物館17日當天開放全館免費入館。（嘉市政府提供）

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