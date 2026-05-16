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    首頁 > 生活

    「No鼠」全市大掃除挨酸大型秀？ 盧秀燕：老鼠很聰明會跑來跑去

    2026/05/16 11:26 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市今天動員2萬多名環保志工大清消，盧秀燕視察南屯里活動中心清潔。（記者蔡淑媛攝）

    台中市今天動員2萬多名環保志工大清消，盧秀燕視察南屯里活動中心清潔。（記者蔡淑媛攝）

    台北市近期爆發安鼠之亂，台中市長盧秀燕今天在台中市發動「NO鼠計畫」動員全市625里2萬多名環保志工大掃除，今天她視察南屯里活動中心的清潔情形時表示，今天被外界稱為一場「大型秀」，但為什麼同一天這樣子搞，因為老鼠很聰明，會跑來跑去，要同步大清理環境，讓老鼠無處可躲。

    盧秀燕今天到南屯里活動中心視察，慰勉清掃志工辛勞，還特地去中心旁、結實累累的百年蓮霧樹，看志工撿拾掉落一地的蓮霧，表示食物會吸引老鼠，這些落果就要揀拾乾淨，「不讓鼠吃」，志工也忙著掃落葉，清理水溝裡的葉子。

    盧秀燕也說，台中市2年沒有出現漢它病毒病例，今天全市大掃除，是預防工作，寧可多做，民眾打掃家園，其他9大局處推動13項防治措施，針對市場、商圈、餐飲業、工地、公園及下水道等重點場域加強環境整頓與清消。

    台中市今天動員2萬多名環保志工大清消，盧秀燕視察南屯里活動中心清潔清形。（記者蔡淑媛攝）

    台中市今天動員2萬多名環保志工大清消，盧秀燕視察南屯里活動中心清潔清形。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕特別到百年蓮霧樹，看到志工揀滿地落果，強調揀落果「不讓鼠吃。」（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕特別到百年蓮霧樹，看到志工揀滿地落果，強調揀落果「不讓鼠吃。」（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕視察南屯里活動中心清潔清形。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕視察南屯里活動中心清潔清形。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕視察南屯里活動中心清潔清形，慰勉志工。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕視察南屯里活動中心清潔清形，慰勉志工。（記者蔡淑媛攝）

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