新竹縣加碼補貼市區公車司機月薪 但公路客運不適用

新竹縣今天宣布，縣內市區公車司機今年將再獲加碼補貼，最多每人可達月多2萬。（記者黃美珠攝）

為確保境內市區公車司機服務穩定，新竹縣今天宣布加碼補貼縣內的市區公車司機月薪，從原來每月1萬元，提高到每月最多可以每人2萬元，但這是針對縣府所管的市區公車司機而言，對於目前經營新埔、關西等路線亦捷科際的「公路客運」司機並不適用。不過縣府交通處將建議交通部公路局適度提升公路客運每車的公里成本，以此間接提升公路客運司機薪資。

新竹縣公路客運業者亦捷科際近來疑因薪資、車輛老舊沒錢修繕等導致司機求去，造成臨時減班、脫班影響乘客權益非常嚴重，縣議員徐瑜新總質詢時，要求縣府也補貼這類公路客運的司機，或透過立委徐欣瑩和林思銘向主管機關公路局陳情。

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縣議員吳傳地也認為，縣府不僅要提高補貼轄管的市區公車司機月薪，也應向公路局反映公路客運司機的困境，爭取提高補助成本、比照竹縣補貼司機等措施，同時幫新豐鄉爭取開辦幸福巴士。縣議員何建樺則要求市區公車、快捷5號能開進湖口市區，在湖口火車站設站點，以便利乘客無縫轉搭。

縣府交通處長姜禮仙說，他們從2024年1月起補貼市區公車司機月薪1萬，考慮司機難求，縣長楊文科決定溯及到今年1月1日起，加碼補貼到今年12月31日為止，最多1個月可以補貼到2萬。只要是登記在新竹縣，並固定行駛縣內市區客運路線的司機都適用，甲類大客車每人每月補貼2萬；乙類大客車每人每月補貼1.5萬，若非固定行駛單一車種者，依各公司排定班表的不同類別班次比率核算。

新竹縣今天宣布，縣內的市區公車司機，月薪今年將再獲加碼補貼，最多每人可達月多2萬。（記者黃美珠攝）

亦捷科際之類的公路客運，因為主管機關在公路局，所以其司機並非新竹縣府加碼補貼月薪的對象。（記者黃美珠攝）

民進黨籍新竹縣議員何建樺爭取快捷5號在湖口火車站設點，以便利旅客無縫轉乘。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科決定，追溯到今年元旦開始，每月加碼補貼縣內的市區公車司機薪水。（記者黃美珠攝）

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