錯過再等2年！苗栗好望角6萬株野百合綻放 封園施工倒數

後龍鎮好望角栽種的野百合已陸續開花，預計5月底進入盛開。（記者彭健禮攝）

苗栗縣後龍鎮公所在好望角風景區復育野百合，每年花開時期，成為當地季節限定美景，目前總數已達6萬株，尤以好望角觀景平台及停車場周邊為多，現已陸續綻放，不過，因該處即將展開觀光建設工程而封閉，公所呼籲遊客把握賞花機會，錯過今年就要再等2年。

「野百合」為台灣特有的百合屬植物，早年遍布全島，但隨人為開發、採摘等行為，數量逐漸減少。後龍鎮長謝清輝於3年前上任後，於好望角風景區推動復育，數量逐年增加，今年已達6萬株。每年5月花期，好望角的藍天、白雲、海景及滿滿的野百合迎風搖曳，成為季節限定美景。

請繼續往下閱讀...

不過，苗栗縣政府推動海線觀光，以白沙屯拱天宮媽祖文化與好望角遊憩區為核心主軸的「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」已辦理開工典禮，規劃近期進場，而好望角觀景平台及停車場也是工區範圍。

後龍鎮公所考量目前野百合已陸續開花，預計5月底進入盛開，若馬上封閉十分可惜，經與縣府協調，工程延至6月21日進場，因工程預計730個日曆天完工，公所也呼籲遊客把握賞花機會，錯過今年就要再等2年。

縣府文化觀光局指出，「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」計畫興建好望角海風景觀區、旅服市集中心，並導入刺激有趣的空中飛索野營區及能源風場主題區等創新遊憩體驗，建構國際級遊憩據點。

「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」即將進場，後龍鎮長謝清輝呼籲遊客把握賞花機會。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法