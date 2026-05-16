黃昆輝基金會調查 教師最憂AI暴力色情與假訊息

黃昆輝教授教育基金會今日公布「AI運用的倫理問題」民調結果，基金會董事長黃昆輝（左二）、基金會民調小組郭生玉（右二）及馮清皇（右一）呼籲政府提升層級。台師大副校長楊鎮華（左一）肯定基金會調查為推動AI教育提供很重要的提醒。（記者叢昌瑾攝）

生成式AI快速進入校園，引發內容安全、個資保護與學生過度依賴等隱憂。黃昆輝教授教育基金會今（16）日公布「AI運用的倫理問題」民調結果，調查3084名中小學教師發現，教師最重視的AI倫理議題集中在「安全與健康」及「學生核心能力培養」，其中「AI系統需有效過濾暴力、色情或不適合學生的內容」與「避免學生被AI生成的假資訊或假影像所誤導」並列最高分，皆達82.57分。

基金會董事長黃昆輝表示，AI融入教育雖有助落實適性學習與自主學習，但學生能從AI快速得到答案，不代表真正學會，如果過度依賴AI，恐導致深度思考與問題解決能力弱化，且AI帶來的隱私保護與倫理風險已不容忽視，尤其是中小學生判斷力仍在養成階段，如何避免學生受到不當內容、假訊息與假影像影響，是學校面臨的重要挑戰。

請繼續往下閱讀...

黃昆輝也指出，教師高度關注學生在AI時代的核心能力培養，包括培育學生擁有不被AI取代的能力，避免學生喪失獨立思考與判斷力，以及尊重生成式AI背後原創者的著作權，教育應引導學生負責任地使用AI，讓AI成為輔助學習與培養核心能力的工具。

黃昆輝並引用今（2026）年「國際人工智慧安全報告」指出，全球AI技術快速進展，但安全治理與法規明顯落後，呼籲政府提高層級，整合教育、科技與法制資源，建立校園AI安全防線。

基金會民調小組成員馮清皇說明，教師認為AI運用的六大倫理面向都必須高度重視，其中以「安全與健康」82.11分最高，其次為「素養與永續」81.81分、「隱私與資料保護」81.10分、「透明與責任歸屬」80.98分、「人權與人本」80.86分、「公平與多元」80.26分。教師也高度重視學校不得蒐集與教育無關的個人隱私、AI系統須防止駭客入侵，以及建立AI輔助學習與抄襲間的明確規範。

國立台灣師範大學副校長楊鎮華表示，即使AI在知識傳遞與練習回饋上表現優秀，老師仍無法被取代，教育本質不只是知識傳遞，更是陪伴、理解與引導學生的過程，人與人之間的信任與關懷，AI更無法完全取代，AI可以成為很好的助力，但安全、倫理與人的價值應放在核心位置。

黃昆輝教授教育基金會今日公布「AI運用的倫理問題」民調結果，基金會董事長黃昆輝（站立者）呼籲政府串聯民間力量，共同建構校園AI安全防線。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法