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    首頁 > 生活

    國中會考首節社會 台中考生：很多題目吃閱讀素養

    2026/05/16 10:18 記者蘇孟娟／台中報導
    國中會考登場，第一節社會台中考生反映難易適中。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考登場，第一節社會台中考生反映難易適中。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考今登場，上午第一節社會科，台中有多名考生說，今年社會科考題雖有部分「背多分」題型，但很多很吃「閱讀素養」，圖表也變多，像是其中一題從博物館的「新約聖經」推論出何時在何處的文物，要用讀過的基礎知識去推論判斷，但也有很多題目憑題幹提供的線索也能推出答案，難易度跟往年差不多「難易度中等」。

    居仁國中蔡姓學生說，今年社會科題幹都不長，融合時事題不少，包括考前年造成南部嚴重災情的風災及蘇丹內戰等，但就算沒看過相關時事，可從題目中的敘述推敲出答案。

    居仁國中施姓學生說，今年還是有部份「背多分」的題目，有讀就有分，其餘題目也多要有基礎知識協助判斷，課本還是要讀熟。

    居仁國中楊姓學生說，今年很多題目都很吃「閱讀素養」，要融合知識背景搭配去推敲答案，其中一題要答出博物館的福音書「新約聖經」，出自何時及何地的選項，很考驗考生融合判斷力，例如先刪除西元前的選項，因為新約聖經是西元後才有等；另一題黃河水變清的原因，也要素養相輔相成。

    不過，考生都說，今年題目題幹不長，圖表雖變多，但可以輔助判斷，甚至很多題目憑題幹提供的內容就能判斷出答案，整體難易度中等，還剩足夠時間可以檢查。

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