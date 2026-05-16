台漫《閻鐵花》作者常勝 雙料入圍美漫界奧斯卡「艾斯納獎」

漫畫家常勝作品《閻鐵花》入圍全球漫畫界聖殿－美國「艾斯納獎」雙料，寫下台漫里程碑。（大辣出版社提供）

台灣漫畫大放異彩！漫畫家常勝的作品《閻鐵花》近期入圍全球漫畫界聖殿－美國「艾斯納獎」雙料，獲「最佳亞洲作品美國版」、「最佳編繪獎」提名，該獎被譽為美國漫畫界的奧斯卡獎，寫下台漫進軍國際市場新里程碑。

大辣出版社表示，《閻鐵花》故事主角為京劇女伶，多年前遭遇閻家京劇團滅門血案，成唯一倖存者，她身披傳統戲服、畫上華麗面譜，在現代的台北城市化身擁有超能力的超級英雄，展開一場跨越30年的復仇與自我救贖。漫畫家常勝則是藉該部作品，2022年獲第1屆原創IP風雲榜漫畫組「TOP IP獎」第一名，2023年拿下第14屆台灣金漫獎「年度漫畫獎」。

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《閻鐵花》除了國內成績，也取得海外出版佳績，大辣出版社說明，海外由英國出版社TITAN MANGA引進北美市場，目前也成功授權多國版權，如英、法、西、義、德、巴西（葡語）、俄、波蘭等8國。

大辣出版社說，《閻鐵花》在今年獲得美國「艾斯納獎」（Will Eisner Comic Industry Awards）提名，一舉入圍「最佳亞洲作品美國版」（Best U.S. Edition of International Material–Asia）與「最佳編繪獎」（Best Writer/Artist）2項，寫下台灣漫畫進軍國際市場的嶄新里程碑，同時常勝也是首位雙項入圍「艾斯納獎」的台灣漫畫家。

大辣出版社表示，此次入圍的「最佳亞洲作品美國版」，肯定了《閻鐵花》在故事結構與文化輸出上的卓越表現，在眾多日漫與韓漫的強勁競爭中脫穎而出。而入圍「最佳編繪獎」個人獎項，則表彰常勝的繪圖藝術與東方美學融合造詣，也證明台漫純熟技術可媲美國際頂尖創作者。

艾斯納獎獲獎名單將於今年7月24日於聖地牙哥國際動漫展（San Diego Comic-Con）正式揭曉。

漫畫家常勝作品《閻鐵花》封面。（大辣出版社提供）

漫畫家常勝作品《閻鐵花》已成功授權出版多國語言。（大辣出版社提供）

漫畫家常勝作品《閻鐵花》手稿。（大辣出版社提供）

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