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    一個人去歐洲玩會幾種死法？苦苓列血淚清單引網共鳴

    2026/05/16 11:39 即時新聞／綜合報導
    一名遊客在西班牙廣場的巴爾卡恰噴泉旁消暑。（路透資料照）

    一名遊客在西班牙廣場的巴爾卡恰噴泉旁消暑。（路透資料照）

    許多人夢想環遊世界，前往歐洲、美洲等知名景點參觀，不過

    作家苦苓在社群平台發文，犀利點出獨自前往歐洲旅遊的「8種死法」，將大眾對歐洲的浪漫幻想徹底戳破，引發大批網友共鳴。

    苦苓昨於臉書粉專「苦苓愛說笑」發文直言，歐洲首創「熱死」與「冷死」，由於地球嚴重暖化之前，歐洲大部分國家的熱天很短，所以裝冷氣的很少。部分旅館、餐廳根本沒裝冷氣，他在英國住過沒冷氣的旅館，熱到必須跟旅館借電扇，當時房客搶成一團；暖氣倒是一定會有，但熱水卻很少，想跟餐廳要些熱水喝更是休想，他曾在西班牙點熱湯卻送來冷湯。

    在飲食與開銷方面，苦苓直言歐洲餐廳隱藏消費驚人，結帳時常冒出稅金與強迫性服務費，義大利甚至「另外每個座位還要收錢」，讓人「被餓死」。

    歐洲公共廁所極度匱乏，連百貨公司或麥當勞都設法收費，常讓旅客「被憋死」。歐洲除了連如廁都可刷卡的冰島，各國城市中基本是沒有公廁的，逼你非到咖啡廳或酒吧消費不可，百貨公司就算有廁所也藏在好幾層樓上的隱密處，甚至連麥當勞廁所門口也坐著一個專門收費的店員。

    歐洲的服務態度與交通動線也令人抓狂。苦苓分享在巴黎露天咖啡店說英文點紅酒，卻送來啤酒，簡直「被氣死」；在義大利米蘭火車站更因標示不明險些坐錯車去瑞士蘇黎世，「又急忙跳下來，舉目四顧心茫茫」，簡直差點「被搞死」。

    還有最驚悚的是歐洲治安造成「被窮死」。苦苓透露，他在西班牙巴塞隆納地鐵站為保護自己的包包，和歹徒奮力爭搶滾到地上，周圍直擊路人卻視若無睹、默默繞過。他也提醒，不管維也納或巴黎的7樓老房子多半仍然沒有厠所，因此越高樓越低價，由於沒有電梯，旅客往往得扛著沉重行李攀爬高樓，下場就是「被累死」。

    苦苓文末幽默地說，當然這些都只是「很常」、但不是「全部」，你不一定像我那麼「衰尾」會全遇到。而且如果你一個人抱著「必死」的決心，還是可以「向前行，啥咪攏嘸驚」！

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「你講的都對，我親身體驗過，再也不會想去了」、「在法國麥當勞，結帳會給你一張廁所門鎖密碼，沒消費想借廁所，別肖想」、「大師說的狀況都是真的，只有台灣最親民」。

    不過，部分網友持相反看法，有人說「我一年去歐洲2至3次，文章裡說的問題從來沒遇到過 」、「夏天不要去南歐，就不會熱死；冬天室內到處有暖氣，不會那麼想喝熱水；訂旅館民宿自己要看清楚有沒有電梯冷氣；收錢的廁所有專人打掃，比較乾淨並附衛生紙；入境隨俗，做好心理準備再出發」。

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