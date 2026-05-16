梅雨後文旦樹速設「天牛陷阱」！ 農改場提3要點防蟲害

柑桔窄胸天牛於夜間羽化交配。（台南農改場提供）

台南文旦遠近馳名，產量在國內舉足輕重，5、6月是柑桔窄胸天牛繁殖高峰期，且常利用梅雨後羽化、交配，台南區農業改良場提出防治蟲害3要點，包含加強田間巡查與管理，並設置誘卵陷阱，確保收成。

南改場建議的3要點，分別是「清園管理」、「設置誘引產卵陷阱」，以及「夜燈誘殺與人工巡捕」等方式，呼籲農友把握羽化初期防治關鍵時機，及早採取整合性管理措施，以減少柑桔窄胸天牛後續危害，維持果樹健康與產量品質。

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羽化期間應加強清除園區內枯枝落葉，不僅可移除藏匿其中的卵粒，也能減少雌蟲產卵場所，降低田間蟲口密度。

可於羽化前，在田間以兩塊平整且無裂縫、無變形的木板設置誘引產卵陷阱，利用木板重疊形成縫隙吸引雌蟲產卵。

木板採斜靠樹幹方式擺設，每株果樹可設置3至5組，並以交叉及平均圍繞樹幹為原則；設置後應每週巡查並移除卵粒，持續至羽化期結束。

另外，也可利用報紙捲成條狀後環繞於文旦樹基部，雌蟲常會將卵產於報紙皺褶處，農友可每週更換報紙並移除附著卵粒，以降低繁殖成功率。

成蟲羽化期間，也可利用白光省電燈泡進行夜間燈光誘殺，或於夜間人工巡園徒手捕捉成蟲，皆有助於降低田間族群數量。

南改場提到，柑桔窄胸天牛幼蟲長期棲息於土壤中，主要取食文旦、白柚等芸香科果樹根系；當田間密度偏高時，會造成根部嚴重受損，影響水分、養分運輸，出現樹勢衰弱、葉片稀疏黃化、提早成熟、落果，以及產量下降等情形，嚴重時甚至導致植株死亡。

南改場表示，柑桔窄胸天牛防治應以整合性管理方式降低田間密度，並透過捕捉成蟲及誘引雌蟲產卵等措施，減少下一世代族群延續。

文旦園擺設木板誘引柑桔窄胸天牛雌蟲產卵。（台南農改場提供）

田間木板誘得卵塊情形。（台南農改場提供）

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