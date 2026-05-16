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    首頁 > 生活

    北市「庇護性就業者職場交流」 鼓勵邁向一般競爭性職場

    2026/05/16 10:02 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市勞動力重建運用處於今（16）日在樸樹咖啡大安館舉辦「庇護性就業者轉銜一般職場實務分享與家庭支持交流」。（翻攝自台北市勞動力重建運用處網站）

    台北市勞動力重建運用處於今（16）日在樸樹咖啡大安館舉辦「庇護性就業者轉銜一般職場實務分享與家庭支持交流」。（翻攝自台北市勞動力重建運用處網站）

    台北市勞動力重建運用處於今（16）日在樸樹咖啡大安館舉辦「庇護性就業者轉銜一般職場實務分享與家庭支持交流」，期盼透過實務經驗的分享與溫馨互動，協助庇護性就業者順利邁向一般競爭性職場，並為正考慮轉銜的庇護員工及家屬帶來陪伴與鼓勵。

    重建處表示，這次活動邀請已成功轉銜的個案與家屬分享親身經歷，交流職場適應經驗與背後的家庭支持歷程，這不僅能為與會者提供寶貴借鏡，也特別安排了交流與Q&A時間，讓家屬、分享者及就業服務員能面對面暢談，協助家屬梳理轉銜的各種疑問與不安。

    勞動局長王秋冬強調，庇護性就業者轉銜並非僅是工作場域的更換，亦是身心障礙者家庭面臨改變的重大歷程。期盼藉由今日的對話，增進家屬對轉銜資源的認識，進一步將對未知的擔憂，轉化為陪伴庇護員工邁向新職場的堅定動力。

    重建處長陳昆鴻指出，透過同儕成功經驗分享，能提升家屬對轉銜一般就業職場的認同與信心，更希望能藉此鼓勵有意願的庇護員工勇敢跨出舒適圈，挑戰一般性就業職場。

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