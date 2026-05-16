全台唯一「鐵馬進香」出發！ 300騎士展開345公里宗教之旅

2026苗栗鐵馬進香，今（16）日一早，於苗栗市天后宮啟程，展開為期2天一夜、往返345公里的北港朝天宮進香之旅。（苗栗市公所提供）

2026苗栗鐵馬進香出發！300名單車騎士在市長余文忠騎乘的媽祖座駕三輪車領頭下，今（16）日一早，於苗栗市天后宮啟程，展開為期2天一夜、往返345公里的北港朝天宮進香之旅，傳承已有一甲子的特殊進香傳統。

60多年前，苗栗客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港朝天宮進香風潮，成為客家人獨有進香文化，隨著時代變遷、交通發達而逐漸沒落。苗栗市公所於2018年復刻，成為全台唯一以鐵馬載媽祖神尊南下進香。

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今天清晨6點許，余文忠與苗栗市代會主席陳仁杰、苗栗市天后宮主委林岳爐、縣議員孫素娥等人於團拜儀式後，將天后宮媽祖聖尊請出神龕，移駕至媽祖座駕三輪車。隨後鳴笛出發，余文忠騎上媽祖座駕，載著媽祖神像，引領300名騎士展開進香之旅，預計明（17）日傍晚返回，並於晚間6點半在縣府前廣場辦理「迎駕之夜」晚會活動表演。

余文忠表示，苗栗鐵馬進香已是地方特色代表，更是對苗栗歷史、傳統文化的傳承及凝聚，像今年參與騎士中，最長者為80歲的苗栗鄉親黃桂榮，年齡最小者則同為14歲的彰化學子陳宥安、苗栗學子劉宸均，展現鐵馬進香跨越世代、凝聚情感的獨特魅力。

300名單車騎士在苗栗市長余文忠騎乘的媽祖座駕三輪車領頭下出發。（苗栗市公所提供）

苗栗市長余文忠與苗栗市代會主席陳仁杰將天后宮媽祖聖尊請出神龕，移駕至媽祖座駕三輪車。（苗栗市公所提供）

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