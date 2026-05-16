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    首頁 > 生活

    祝壽金轉為助學款 孩子發揚身教也捐獎學金助創世

    2026/05/16 09:36 記者羅欣貞／屏東報導
    中洲建設董事長黃啟倫為98歲父親黃加茂舉辦的壽宴，四代同堂，十分溫馨。（圖由讀者提供）

    中洲建設董事長黃啟倫為98歲父親黃加茂舉辦的壽宴，四代同堂，十分溫馨。（圖由讀者提供）

    在地企業發揮善心關懷弱勢，捐贈屏東縣政府社會處、向陽協會、創世基金會善款，並頒發獎學金鼓勵17位優秀學子，總金額83萬元，這是源於深耕屏東的企業負責人黃啟倫為98歲父親祝壽的心意，屏東縣長周春米等人均親自到場代表接受，表達感謝。

    在捐款儀式中，黃啟倫先是捐贈20萬元給屏東縣政府社會處做為公益使用，屏東縣長周春米代表接受，感謝在地企業長期關心家鄉，在事業有成時不忘照顧鄉親與地方需求；黃啟倫接著捐贈20萬元給長年協助身心障礙者的屏東縣向陽啟能協會。

    秉持父親重視教育與回饋社會的精神，黃啟倫在北勢頭玄聖殿，創立百萬獎學金，鼓勵屏東縣籍的優秀子弟，今年有18位成績優異的學生達到獲獎標準，總額23萬4千元。在頒發過程發生一個插曲，只有17人上台領獎，原來獲獎者之一、目前就讀高雄醫學大學的黃啟倫女兒黃彩年，認為獎學金應設排富條款，決定婉領1萬5千元的獎學金，將其轉捐自己長期擔任「守護天使」的創世基金會。

    黃啟倫當場決定將1.5萬元加碼至20萬元善款予屏東創世基金會，用於照顧弱勢家庭與病患，由創世屏東院長林湘華代表接受。看著女兒將家族身教發揚光大，黃啟倫妻子邱金英欣慰說，孩子能體恤他人、回饋社會，是給長輩最好的壽禮。

    黃啟倫現為中洲建設董事長，捐款儀式是在本月15日晚間他為老董事長、父親黃加茂舉辦的98歲壽宴會場上所舉辦，包括海基會董事長蘇嘉全、屏東縣長周春米、屏東市長周佳琪及立委徐富癸、鍾佳濱、許智傑等多位政要親臨致意，共同見證在地企業將公益捐款化作長壽禮的美意。

    黃啟倫之女黃彩年（左2）捐出獎學金，黃啟倫（左1）加碼至20萬元，創世屏東院長林湘華（右2）代表接受，邱金英（右1）以女兒為榮。（圖由讀者提供）

    黃啟倫之女黃彩年（左2）捐出獎學金，黃啟倫（左1）加碼至20萬元，創世屏東院長林湘華（右2）代表接受，邱金英（右1）以女兒為榮。（圖由讀者提供）

    黃啟倫（左）捐贈20萬元善款給屏東縣政府社會處，屏東縣長周春米（中）代表接受，右為黃啟倫之妻邱金英。（記者羅欣貞攝）

    黃啟倫（左）捐贈20萬元善款給屏東縣政府社會處，屏東縣長周春米（中）代表接受，右為黃啟倫之妻邱金英。（記者羅欣貞攝）

    黃啟倫捐贈20萬元善款給屏縣向陽啟能協會。（記者羅欣貞攝）

    黃啟倫捐贈20萬元善款給屏縣向陽啟能協會。（記者羅欣貞攝）

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