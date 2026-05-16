擠成一團！新店溪碧潭堰洄游魚群塞爆魚道 驚人畫面曝光

新店溪碧潭堰魚道迴游魚類近日來爆量，場面壯觀。（記者翁聿煌攝）

新北市新店溪碧潭堰今年魚類經由人工魚道洄游的數量，近日達到高峰，透過水利局裝設的魚道水下CCTV畫面曝光，包括大頭鰱、草魚、烏溜、鯉魚等魚種，大批擠在碧潭堰魚道前、爭先恐後往上洄游，場面驚人，姑且不論保育團體所言，部分魚種是否應該出現在新店溪，但是河川整治與水質淨化的成效由此可證。

新店溪今年又出現大批大頭鰱經由魚道向上洄游的盛況，眾多魚類行經魚道前的淺灘，露出大批黑色背脊，不時還有魚兒受驚跳躍，再擠入狹窄的魚道急流掙扎而上的壯觀畫面，吸引不少民眾到場觀看，還可以經由魚道旁的水下觀景窗進行觀察，大家開玩笑說，魚多到如果能開口的話，應該會抱怨「為何不實施高峰時段流量管制」。

請繼續往下閱讀...

去年4月新店碧潭堰出現上千隻大頭鰱溯溪而上，引發民眾熱議，新北市水利局認為，大批魚類從魚道溯流而上，除了大頭鰱，也包括其他20多種的原生種魚類，展現新建的人工魚道發揮功效，顯示河川整治發揮效果，才得豐富生態。

不過，民間河溪保育團體指出，魚群利用人工魚道移動的現象，不應擴大詮釋為「生態豐富」，且大頭鰱原生於中國大型河川，並不會在靜止的水域或小溪流產卵，所以碧潭堰利用人工魚道溯溪而上的景象，也並非所謂「洄游產卵」。

但是水利局認為，新店溪的自然生態態樣並非水利局能夠控制，各類物種包括魚、蝦藉由碧潭堰的魚道溯流而上，這是魚類的天性，最重要的是，新店溪中下游經過相關單位多年整治，加上建置污水下水道系統，才能讓新店溪從骯髒發臭、民眾不願靠近的溪流，變成魚類能夠繁殖洄游的天堂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法