34道溜滑梯！鰲峰山「谷溜遊戲場」爆紅 停車地圖看這裡

34道溜滑梯「谷溜遊戲場」爆紅，假日吸人氣。（市府提供）

台中市打造有34道溜滑梯的鰲峰山「谷溜遊戲場」，上週啟用後狂吸朝聖人潮，單日破千人湧入，停車問題叢生，甚至單日就被警察開出逾百張違規停車紅單，停車亂象引發民怨，為讓民眾好好停車，建設局推出「停車攻略地圖」，讓民眾清楚找尋停車位，以免被開單掃興。

建設局在清水區鰲峰山公園打造號稱有全國溜滑梯數量最多的「谷溜遊戲場」，上週啟用後迅速爆紅，結合山坡地形打造大型共融遊戲空間，設有34道溜滑梯，吸引大量親子家庭前往遊玩，也帶動周邊車流與停車需求增加；但上週朝聖人潮太多，上週末單日就湧入千人體驗，民眾違規停車多，甚至警察開逾百張罰單，停車亂象也引發民怨。

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台中市府啟動跨局處合作，由建設局、交通局、警察局及清水區公所共同會勘，全面檢視交通與停車動線，優化停車引導措施，並製作「停車指南地圖」，假日期間也加強交通疏導與現場引導，提升民眾遊憩安全與通行順暢。

建設局表示，鰲峰山公園周邊已規劃多處停車空間，包括谷溜遊戲場附設停車場、自由車場停車場、鰲峰山運動公園停車場及鰲峰山腳停車場等，總計提供13格大客車停車格、約300席汽車停車格及190席機車停車格，供民眾停車。

建設局長陳大田指出，已要求市府團隊持續強化假日交通疏導與停車配套，並滾動檢討周邊動線。市府日前邀集地方代表及相關單位現勘，研議增設停車導引牌面、紅線禁停與禁止設攤告示，加強秩序管理；同時宣導民眾優先使用鰲峰山自由車場停車場，並步行進入遊戲場，以分散車流、提升通行效率。警察局假日也將增派警力與義交協助交通引導。

34道溜滑梯「谷溜遊戲場」爆紅，建設局推「停車地圖」。（市府提供）

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