台塑發放麥寮、台西學子獎助學金 22年累計突破8900萬

台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第22年，近日陸續頒發，114學年度上學期兩鄉86名低收、中低收學子獲得獎助學金。（圖由台塑提供）

回饋鄉里，台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第22年，近日陸續頒發，114學年度上學期兩鄉86名低收、中低收學子獲得獎助學金。台塑麥寮管理部副總蔡建樑表示，開辦至今將近3萬名學子受惠，累計發放金額超過8900萬元，盼持續讓善循環擴散。

台塑企業六輕廠區建廠於麥寮鄉，1995年成立「王詹樣基金會」，致力於將各類社會福利及文化資源帶入地方，而「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」，近日也由麥寮管理部至各村發放。

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蔡建樑表示，今年共有86名學子受惠，低收入戶大學生可領1萬元、高中5000元，中低收入戶大學生5000元、高中3000元，對於學子成績也有要求，學期成績須均70分以上，德行成績70分以上方能申請，盼企業拋磚引玉，能讓善的循環持續擴散。

此次發放中，麥寮許媽媽家中3名子女，皆申請通過領取獎助學金。她表示，看到孩子成績單時很欣慰，即便家境清寒，孩子對於課業上從未疏忽過，三名子女都很爭氣，而獎助學金對孩子與家長而言也是很大的鼓勵。

麥津村長林東宏表示，看著村內由阿嬤帶大的林姓同學這次能通過申請，十分欣慰，林同學不僅領取台塑獎助學金，對學子而言更是一份被看見、被肯定的力量，為弱勢家庭帶來希望。

台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第22年，近日陸續頒發，114學年度上學期兩鄉86名低收、中低收學子獲得獎助學金。（圖由台塑提供）

台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第22年，近日陸續頒發，114學年度上學期兩鄉86名低收、中低收學子獲得獎助學金。（圖由台塑提供）

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