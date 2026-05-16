鎮宅護身保平安 屏東慈鳳宮媽祖大符提供信徒索取

屏東慈鳳宮媽祖大符提供信徒索取。（屏東慈鳳宮提供）

屏東慈鳳宮建廟290年，印製媽祖大符提供信徒索取，第一批索取一空後，廟方再增印第二批，即日起開放索取，而印章也提供信眾自行蓋印在媽祖大符上，廟方表示，媽祖大符是為了方便信徒鎮宅與護身之用，可視同媽祖金身供奉，適合無法安設神龕的住家或辦公室，由於20日遇到天赦日，信徒可以一併求符及補財庫。

屏東慈鳳宮印製的媽祖大符日前開放信眾索取後很快就被搶光光，慈鳳宮再緊急補印即日起再放置於櫃檯上供民眾索取，由於信眾反映希望在大符上蓋上媽祖的印章，因此廟方這次提供了印章讓索取大符的信眾都能自行蓋章，而之前索取大符沒有蓋印，廟方請示過媽祖，沒有蓋章沒關係，只要過爐即可，心誠則靈。

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慈鳳宮表示，媽祖大符是一張印有媽祖、侍女及將軍神像的紅色符紙，早期是為了經濟拮据無法雕刻金身的信徒所設，現代則非常適合在外租屋、住套房的年輕人，或是剛起步無法設置佛堂的公司行號，張貼的位置在客廳或辦公室的玄武位，也就是面對大門最裡面的實牆上，貼大符視同媽祖金身坐鎮，具有鎮宅保平安的作用。

供奉大符不需繁瑣的禮節，平時只需雙手合十禮敬，視同家中長輩看顧即可，若環境允許，可搭配供水、供花以示尊敬。

慈鳳宮媽祖大符提供信徒索取，媽祖印章可以自行蓋在大符上。（屏東慈鳳宮提供）

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