陰晴不定 白葉枯病悄悄現蹤台東

台東農改場於關山鎮水稻田區監測發現白葉枯病病徵。（台東農改場提供）

農業部台東區農業改良場表示，目前水稻生長多已進入抽穗期，適逢梅雨季節來臨，氣候陰晴不定，午後或晚間常有小雨或陣雨發生，根據水稻疫情監測發現，轄區水稻田已零星出現白葉枯病罹病徵狀。

白葉枯病為水稻流行病，其發生受氣候影響，如氣候適合，短時間內即可能爆發疫情，台東農改場籲請農友加強巡視田區，確實做好防治措施。

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白葉枯病受風雨影響大，強風造成葉片摩擦產生傷口，有利病原細菌感染，而雨水、露水有利於病原菌滋生，常在葉緣會形成菌泥，隨雨水飛濺或人員田間走動傳播。白葉枯病感染後沿葉緣產生黃白色條斑，條斑周緣形成波浪狀，病斑乾枯後向內捲曲，為白葉枯病主要病徵。

藥劑防治方面，於發病前施用6%撲殺熱粒劑30公斤/公頃，施藥時稻田內應保持水位3~5公分，維持4~5天。或於發病初期施用10% 鏈四環黴素水溶性粉劑1000倍、14%嘉賜克枯爛可溼性粉劑1500倍（兼防稻熱病）、33%克枯三賽唑可溼性粉劑1000倍（兼防稻熱病）或10%克枯爛可溼性粉劑1000倍等，擇一進行防治。一旦發病，晨露未乾前，避免進入田區或施藥，減少病菌的傳播。

農友若有防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室（089-325015），其餘藥劑可上網參考「農藥資訊服務網」（https://pesticide.aphia.gov.tw）或植物保護資訊系統（https://otserv2.acri.gov.tw/ppm/）。

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