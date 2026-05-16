為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    放寬醫療機構人力配置 因應高齡化與偏鄉需求

    2026/05/16 08:16 記者林曉雲／台北報導
    考試院與行政院近日公布修正「各機關師級醫事職務級別員額配置準則」第3條及第6條，針對公立醫療機構與衛生機關的醫事人員配置比例進行調整，放寬部分高階醫事人員配置限制，增加基層機關用人彈性。（資料照，考試院提供）

    考試院與行政院近日公布修正「各機關師級醫事職務級別員額配置準則」第3條及第6條，針對公立醫療機構與衛生機關的醫事人員配置比例進行調整，放寬部分高階醫事人員配置限制，增加基層機關用人彈性。（資料照，考試院提供）

    考試院與行政院近日公布修正「各機關師級醫事職務級別員額配置準則」第3條及第6條，針對公立醫療機構與衛生機關的醫事人員配置比例進行調整，主要目的是因應醫療體系人力結構改變與基層醫療需求，放寬部分高階醫事人員配置限制，增加基層機關用人彈性，亦因應高齡化與偏鄉需求。

    考試院說明，此次修正重點之一，在於調整不同層級醫療機構中「師（一）級」、「師（二）級」及「師（三）級」醫事人員的配置比例。修正後，大學附設醫院、榮民總醫院、衛福部所屬醫療機構及直轄市立醫院等機構，醫師、中醫師與牙醫師合計的「師（一）級」員額上限提高至15%，「師（三）級」下限維持20%。至於其他醫事人員部分，「師（一）級」員額不得高於5%，不足1人時得以1人計，而「師（二）級」員額上限則提高至35%，其餘均列為「師（三）級」。

    相較修正前規定，原本高階員額比例較低，尤其部分基層與區域醫療機構，「師（二）級」升遷空間有限，醫事人員長期反映職涯發展受限。此次修法等於提高中高階醫事人力配置彈性，讓各機關可依實際業務需求調整人力結構，也有助於留住人才。

    另外，在直轄市衛生局所屬中醫醫院、區衛生所（健康中心）、各縣市立醫院、防治所及鄉鎮市區衛生所部分，修正後也明定，醫師、中醫師及牙醫師合計的「師（一）級」員額上限為6%，若不足1人得以1人計，「師（三）級」員額不得低於30%。但衛生所與健康中心原則上仍不設「師（一）級」員額，若有特殊原因，則須報經核定機關函請銓敘部同意後，才能例外調整。

    此外，修正後也增加「不足1人得以1人計」的彈性規定，讓規模較小的醫療與衛生機關，即使編制有限，也能保留一定高階職務配置空間，避免因員額過少而完全沒有升遷機會。

    此次修正也反映近年醫療環境變化。隨著高齡化、偏鄉醫療及公共衛生需求增加，政府希望透過放寬員額配置限制，提高地方醫療與公共衛生體系留才能力，並增加醫事人員升遷誘因，減少基層人力流失問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播