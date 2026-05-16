放寬醫療機構人力配置 因應高齡化與偏鄉需求

考試院與行政院近日公布修正「各機關師級醫事職務級別員額配置準則」第3條及第6條，針對公立醫療機構與衛生機關的醫事人員配置比例進行調整，放寬部分高階醫事人員配置限制，增加基層機關用人彈性。（資料照，考試院提供）

考試院與行政院近日公布修正「各機關師級醫事職務級別員額配置準則」第3條及第6條，針對公立醫療機構與衛生機關的醫事人員配置比例進行調整，主要目的是因應醫療體系人力結構改變與基層醫療需求，放寬部分高階醫事人員配置限制，增加基層機關用人彈性，亦因應高齡化與偏鄉需求。

考試院說明，此次修正重點之一，在於調整不同層級醫療機構中「師（一）級」、「師（二）級」及「師（三）級」醫事人員的配置比例。修正後，大學附設醫院、榮民總醫院、衛福部所屬醫療機構及直轄市立醫院等機構，醫師、中醫師與牙醫師合計的「師（一）級」員額上限提高至15%，「師（三）級」下限維持20%。至於其他醫事人員部分，「師（一）級」員額不得高於5%，不足1人時得以1人計，而「師（二）級」員額上限則提高至35%，其餘均列為「師（三）級」。

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相較修正前規定，原本高階員額比例較低，尤其部分基層與區域醫療機構，「師（二）級」升遷空間有限，醫事人員長期反映職涯發展受限。此次修法等於提高中高階醫事人力配置彈性，讓各機關可依實際業務需求調整人力結構，也有助於留住人才。

另外，在直轄市衛生局所屬中醫醫院、區衛生所（健康中心）、各縣市立醫院、防治所及鄉鎮市區衛生所部分，修正後也明定，醫師、中醫師及牙醫師合計的「師（一）級」員額上限為6%，若不足1人得以1人計，「師（三）級」員額不得低於30%。但衛生所與健康中心原則上仍不設「師（一）級」員額，若有特殊原因，則須報經核定機關函請銓敘部同意後，才能例外調整。

此外，修正後也增加「不足1人得以1人計」的彈性規定，讓規模較小的醫療與衛生機關，即使編制有限，也能保留一定高階職務配置空間，避免因員額過少而完全沒有升遷機會。

此次修正也反映近年醫療環境變化。隨著高齡化、偏鄉醫療及公共衛生需求增加，政府希望透過放寬員額配置限制，提高地方醫療與公共衛生體系留才能力，並增加醫事人員升遷誘因，減少基層人力流失問題。

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