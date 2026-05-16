國中會考上午社會、數學科 手機智慧裝置禁隨身攜帶

國中教育會考今日登場，全國試務會提醒考生，手機智慧裝置禁止隨身攜帶。圖為過往的國中會考情況。（資料照）

國中教育會考今（16）日登場，全國18萬多名國三生分赴18個考區、231個考場應試。今天上午將依序進行社會科、數學科測驗，下午則考國文科與寫作測驗；明天則安排自然與英文兩科。

全國試務會提醒，考生除須攜帶准考證與應試文具外，也要特別注意試場違規規定。歷年最常見的違規情形，包括考試說明期間提前翻閱題本、考試結束鐘響後仍持續作答，以及攜帶手機或智慧型穿戴裝置等非應試用品。

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試務會表示，若考生在考試開始前提前作答，或鐘響後經制止仍未停止作答，國文、英文、數學、社會、自然等5科將記違規2點，寫作測驗則扣1級分。另考生若隨身攜帶行動電話、智慧手錶、智慧手環、藍牙耳機或其他具通訊、錄影、發聲功能設備，即使未使用也會被認定違規。

數學科使用文具也有限制，不能攜帶量角器或具量角器功能的用品；直尺與三角板則僅能有刻度與數字標示，若出現特殊符號或根號，也不符規定。

根據氣象預報，今天各地大致為多雲到晴天氣，北部高溫約27度、低溫22度，整體天氣穩定。教育部提醒考生適時補充水分，並留意室內外溫差。

此外，教育部也呼籲各界於考試期間避免在考場周邊舉辦高噪音活動，包括施工、遊行、廟會及大型宣傳活動等，共同維護考場安寧，讓考生安心作答。

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