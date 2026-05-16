五峰國中拳擊隊重振威名 牛排店招待慶功

五峰國中拳擊隊教練劉鴻勳（左1）、小時厚牛排品牌經理呂崇諭（左4）、區經理王政（左5）跟五峰國中拳擊隊小將們同歡。（五峰國中提供）

新竹縣五峰國中拳擊隊組隊6年來，在教練劉鴻勳指導下，今年全中運表現亮眼外，還已培育出呂玟靜、陳伊凡2名國手，其中陳伊凡仍是該校9年級學生。他們的努力讓小時厚牛排竹北自強店特別招待他們到店慶功，並打算長期支持這支拳擊隊發展。

五峰國中校長張涵茹說，小時厚牛排品牌經理呂崇瑜、區經理王政，前者小時候也是運動員，後者則是五峰的女婿，所以都深知原鄉運動發展欠缺資源的窘境，也體會過運動員訓練的辛苦與不易，今年3月底主動聯繫學校，表達想要長期支持五峰國中拳擊隊的計畫。

請繼續往下閱讀...

張涵茹說，五峰國中拳擊隊其實早在35年前就成立過，當年在國家級教練柯文明帶領下，還曾以「黑旋風」之名威震全台，但之後卻原因不明幾乎銷聲匿跡。在各界奔走下，2020年他們重組這支拳擊隊，現有8名隊員，已先後在全國中等學校運動會、總統盃打下好成績。

值得一提的是，這6年來，五峰國中拳擊隊還先後培養出：目前就讀成德高中的呂玟靜、跟該校3年級學生陳伊凡2名國手。這次他們參加全中運成績斐然，其中趙宥峋第3量級第5名，呂敏宏第2量級第7名、宋上頂獲得第4量級銀牌。

呂崇瑜、王政獲悉，特別招待全體隊員到小時厚牛排竹北自強店慶功，還貼心準備五峰拳擊隊專用毛巾、跳繩、水杯、水壺、牙套等，拳擊員所需的個人配備送給隊員，讓每個隊員都有專屬的設備，讓這些小將們了解，認真的人不會寂寞。

新竹縣五峰國中拳擊隊全中運表現亮眼，獲小時厚牛排竹北自強店招待慶功。（五峰國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法