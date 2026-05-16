今晴熱如夏高溫上看36度 迎風面、山區防局部大雨

中央氣象署指出，今天東半部地區仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部山區有局部大雨發生的機率。（資料照）

中央氣象署指出，因對流雲系發展旺盛，氣象署今晨持續對宜花東發布大雨特報，預估白天東半部地區仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部山區有局部大雨發生的機率。

今日氣溫方面，基隆及東半部高溫約26至28度，大台北及桃園29至30度，新竹以南感受較熱，高溫31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機會，請適時補充水分，而各地低溫普遍為22至25度。

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氣象署提醒，由於東風偏強，新北、桃園、屏東、台東（含綠島）及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請注意安全。另外清晨雲林到台南及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至下週一環境為偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部短延時大雨發生的機率。

下週二至下週五風向逐漸轉為偏西南風，天氣更為穩定，感受偏熱，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；由於風向正在轉換，5/19清晨花蓮地區也有些零星短暫陣雨。

下週六至下下週一各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 29 27 ~ 37 28 ~ 35 23 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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