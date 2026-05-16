05/16 各報重點新聞一覽

美國總統川普15日下午結束中國訪問行程，搭乘專機空軍一號返美，並在登機時做出招牌性的握拳動作。（路透）

自由時報

結束中國行 川普：對台政策不會改變 140億美元對台軍售案 短期內決定

美國總統川普十五日在中國國家主席習近平招待下，參訪中共權力中心「中南海」，為三日訪問畫下句點。回程在空軍一號與媒體問答時，川普表示雙方「就台灣問題進行大量討論」，並「非常詳細地」商討對台軍售案，但他沒有做出承諾，也不願對習透露是否會出兵協防台灣。

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帶人毆傷前立委曾蔡美佐 犯行多一樁 朝天宮董座子蔡晉財涉逼下跪施暴 警逮10共犯

地方惡霸犯行又一樁！雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，因涉及前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐住家被毆案遭收押偵辦。事發後，網路流傳蔡晉財還另涉強迫他人下跪等暴力事件，雲林縣警察局組專案小組借提蔡男調查，並拘捕十名共犯到案，訊後依妨害自由、傷害等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

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24小時輪班送貨 外送當幌子販毒 5人收押

模仿外送平台當幌子販毒，規避查緝！新竹檢警查獲販毒集團利用通訊軟體與購毒者聯繫，以三班制、廿四小時輪班送貨，騎著裝有外送平台置物箱的機車前往交付毒品，每單賺取四百元至五百元報酬；新竹地檢署指揮警方拘提鄭姓男子等五人到案，搜索扣得手機、贓款以及毛重一千二百公克的彩虹菸等物。五嫌都經法院准押禁見，檢察官分依參與犯罪組織罪及販賣第三級毒品罪嫌起訴。

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聯合報

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

美國總統川普在十五日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

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機上開講 川普：很快決定如何對台軍售

路透與紐約時報報導，美國總統川普十五日表示，他在北京與中國大陸國家主席習近平會談時，曾「鉅細靡遺」的討論對台軍售。彭博報導，川普表示他未對習近平承諾對台相關事務，很快將決定如何處理對台灣的一百四十億美元軍售案。

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中國時報

川普：不希望有人推動獨立 中國要冷靜

美國總統川普15日下午結束北京之行，他在受訪時終於鬆口說，此行曾與大陸國家主席習近平討論對台軍售議題，但強調美國對台政策沒有改變。而針對140億美元對台新軍售案，川普稱他很快將作出決定，可能會批准，也可能不會。

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踏入北京權力核心 川普盛讚中南海

大陸國家主席習近平15日上午邀請美國總統川普，首度踏入北京最神祕的權力核心中南海，進行小範圍茶敘與散步會談。期間，川普非常關心其他外國元首，是否也有同樣到訪中南海的待遇？但習近平回應說「很少、極少」，但隨後似乎想起什麼，補充道「比如說，（俄羅斯總統）普丁」。

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北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財涉嫌「強迫下跪」暴力案件，雲林縣警方偵辦，借提蔡外，陸續拘捕10名共犯。（取自社群）

販毒集團與購毒者聯繫，騎著裝有外送置物箱的機車前往交付毒品。（檢警提供）

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