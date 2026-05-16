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    獨家》台南國中教甄缺額全國最高卻被「唱衰」 掀兩派論戰

    2026/05/16 06:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市國中教甄將於6月底舉行。（記者洪瑞琴攝）

    台南市國中教甄將於6月底舉行。（記者洪瑞琴攝）

    近年在教師退休潮與降低代理教師比例政策雙重影響下，今年多數縣市國中教師開出近10年來最多的正式缺額，其中台南市在完成市外介聘後，預估仍有超過180個缺額，數量居全國之冠。網路社群消息一出，引發熱烈討論，更掀起一波「勸退」與「勸進」的兩極聲浪。

    台南市教育局證實，今年國中教師甄選預計於6月底辦理，目前承辦學校與相關試務作業已積極展開籌備。至於外界關心的甄選簡章、報考類科、實際缺額及報名方式等細節，教育局表示將統一對外公告，提醒有意報考者留意最新資訊。

    教育局說明，在少子女化趨勢下，學校班級數逐年減少，教師員額控管成為重要課題。因此，每年辦理教師介聘與甄選時，皆以「保障現職教師權益」、「合理調控師資結構」及「維護學生受教品質」為核心原則，力求在師資穩定與教學品質之間取得平衡。

    教育局說，考量許多在外縣市任教的教師有返鄉服務的期待，今年南市特別將國中教師市內介聘後所產生的缺額，全數開放供外縣市教師申請調入。由於釋出名額較多，在完成市外介聘作業後，經整體盤點，仍有部分學校存在師資需求缺口，因而迅速啟動教師甄選機制，以補足教學現場人力。

    面對這波罕見的大量缺額，網路上意見分歧。有網友感嘆，10年前台南仍被視為最難返鄉任教的地區，如今情勢反轉；也有人直言其他縣市報考人數低迷，台南是否過於樂觀。另有觀點指出，台南在配合教育政策向來積極，甚至常主動推動特色教育計畫，若校長要求高，教師工作壓力自然不小。

    不過，也有人認為不應被網路「勸退」聲浪影響，強調台南生活環境與文化條件優，值得「南漂」落地生根。有網友直言，「機會難得，該把握就把握」、「真正有能力的人不會畏懼挑戰」，甚至有人認為部分負面言論，其實是競爭者試圖降低報考人數的策略。

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