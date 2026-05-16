好難！彰化縣「舊衣回收換好禮」120件才能換洗碗精 原因曝光

彰化縣環保局舊衣回收換好禮，連續兩年都造成大轟動。（資料照）

彰化縣環保局年度最受歡迎「舊衣回收換好康」活動又要登場了，今年維持20件舊衣可換肥皂1個規則不變，但要兌換超人氣的洗碗精，必須要有120件舊衣，讓民眾大喊「太難了」。環保局表示，「換好禮」這是鼓勵民眾養成回收習慣，但不希望民眾為了兌換品，反而變成囤積，就失去斷捨離與回收的環保精神！

環保局表示，2024年首辦「舊衣回收換好禮」活動，當年只要10件舊衣，就可以兌換洗碗精，加上兌換地點就選在彰化市、員林市大賣場，一推出就造成轟動，還出現大排長龍等著兌換的情況。2025年把兌換門檻提高到20件，兌換品改成1顆肥皂，每人每場最多2顆，數量有限還要發放號碼牌。

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今年「舊衣回收換好康」活動即將在5月22日起跑，兌換最低門檻20件不變，可兌換1顆肥皂，每人每場最多可兌換6顆；40件舊衣可兌換涼感巾一條，最多可換3條 ；120件舊衣可兌換洗碗精1瓶，每場每人最多可換1瓶，每場次每人最多只可用120件舊衣來兌換宣導品。

環保局強調，今年新增民眾最愛的洗碗精兌換品，但兌換標準也提高了，主要是因為「回收換好禮」是為了培養回收習慣，從宣導活動發現民眾已建立舊衣回收的觀念，平日也可交由清潔隊回收。但就是怕民眾為了換宣導品，反而是應該平日就要斷捨離的衣物卻囤積起來，這樣就失去宣導活動的用意與精神了。

今年「舊衣回收換好禮」共有3場，員林大全聯場次，時間為5月22日、6月5日；彰化市家樂福為5月29日，3場的回收兌換時間為下午3點到6點。

彰化縣一年一度的舊衣回收換好禮來了，即將在彰化市、員林市大賣場登場。（彰化縣環保局提供）

一年一度的舊衣回收換好禮來了，今年維持20件換肥皂，但要換洗碗精要120件。（彰化縣環保局提供）

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