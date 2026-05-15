打造「橡皮球」台灣 季連成將軍南服中心演講防災救災

季連成指出，花蓮救災能在20天內完成，除國軍全力投入，「鏟子超人」更是關鍵力量。（南服中心提供）

行政院南服中心今天邀政務委員季連成專題演講，分享防災整備及跨單位協同應變經驗，季連成以「橡皮球」做比喻，形容歷經各式天然災害與疫情後，仍能屹立不搖的台灣。

南服中心說，演講主題為「全民總體防衛韌性」，除了「南部地區災害區域聯合防災合作平台」成員，也邀國軍、海巡、國營事業，地方消防、警察、民政和鄉鎮區公所參與。

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南服中心執行長許乃文說，近年極端氣候加劇，平時就須落實各項整備，才能在災害發生時迅速應變；盼透過這次講座，加強第一線防災人員應變觀念。

季連成指出，每年5月起即進入「左手抗旱、右手防汛」階段，面對複合式天然災害，必須整合政府、軍警消及各相關單位能量，才能及時投入救災。

談及花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，他認為該次救災能在20天內完成，除國軍全力投入，「鏟子超人」更是關鍵；救災期間進入光復鄉的鏟子超人累積近50萬人次，全世界沒有一個國家能像台灣有如此民力動員規模，展現出台灣社會強大的韌性。

季連成以「橡皮球」比喻，橡皮球受壓後雖然會變形，但在外力消失後就能迅速復原，正如台灣歷經各式天然災害與疫情後，仍能屹立不搖，維持政府機制的正常運作；其中基礎措施是國家韌性的重中之重，政府已完成盤點且全面提升，確保戰時或重大災害下，社會仍能正常運作。

季連成同時強調「資安即國安」，提醒駭客攻擊是現今最廉價卻具破壞力的軍事手段，足以癱瘓金融與通訊體系，呼籲國人要提高居安思危意識，善用政府發放的「小橘書」（臺灣全民安全指引）及「警政服務App」，掌握住家附近的避難資訊。

南服中心舉辦「全民總體防衛韌性」講座，邀請季連成分享防災整備與救災經驗。（南服中心提供）

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