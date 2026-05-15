敬老愛心卡也有城鄉差距 台中海線長輩根本用不了...議員嘆「被放生」

台中市議員施志昌（中）指甲安埔地區長輩「被放生」，敬老愛心卡點數用不了。（施志昌提供）

台中市敬老愛心卡可搭計程車、公車、捷運，還能在國民運動中心使用，不過市議員施志昌、林祈烽與楊典忠今天指，因海線公車少、計程車不願載，甚至沒捷運、國運中心，海線甲安埔地區（大甲、大安、外埔）三區長輩每年用在搭計程車的平均點數合計，竟比西屯單一區還少，敬老愛心卡點數根本用不了，「看得到用不到」，嘆海線老人被「放生」。

社會局指出，經統計，台中市長輩多將敬老愛心卡點數用於交通，將持續評估提升各服務資源量能、增進便利性與使用率，使政策更貼近長者及身心障礙者生活需求。

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但市議員施志昌指出，截至去年底，台中市敬老愛心卡發卡數達52萬4545張，整體平均使用率雖超過8成，但細看各區數據，城鄉差距令人心驚，其中海線交通資源明顯不足，長輩手握點數卻無處可刷。

施志昌進一步拆解各項交通工具的使用數據（每人平均每年使用點數），公車部分，西屯區長輩使用517點，大甲僅188點、外埔160點，大安更低至97點。計程車部分，西屯區平均382點，大甲、大安、外埔則分別僅有54點、79點與122點，甚至加總後仍不及西屯區。捷運捷運部分，城鄉差距最為懸殊，西屯區平均122點，大甲區14.5點、大安區僅1.7點、外埔區僅6.3點，幾乎等於零。

施志昌批評，海線公車班次少、距離遠，且完全沒有捷運，計程車司機進入偏鄉意願也低，也無運動中心可用，資源城鄉差距下，甲安埔區的長輩根本被市府放生，籲市府開放使用範圍擴及農會商品，別讓敬老愛心卡在偏鄉淪為「看得到吃不到」的虛構福利。

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