抗SARS醫師林重威逝世23周年 澎湖馬公音樂會追憶

抗SARS醫師林重威逝世23周年，馬公市公所在「林重威醫師紀念公園」舉辦紀念音樂會。（記者劉禹慶攝）

澎湖籍抗SARS殉職醫師林重威逝世23周年，馬公市公所今（15）日在「林重威醫師紀念公園」舉辦「馬公市全民防疫倡導音樂會─海風不止．守護未歇」，透過音樂展演與公共參與，傳遞全民防疫、珍惜生命及尊重醫護的重要價值。

馬公市長黃健忠說，從2003年SARS到後來的COVID-19，社會歷經2次重大疫情，也讓大家更加理解公共衛生的重要。他認為，防疫不只是疫情發生時的短期工作，而是平時生活習慣與公共意識的累積；唯有建立正確健康觀念，才能真正守護自己、家人與城市。

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馬公市2024年於林重威醫師紀念公園辦理追思獻花，去年首次以音樂會形式推動全民防疫倡導，今年持續辦理，希望透過藝文方式，讓防疫觀念、人本關懷與社會互助精神，能以更貼近民眾的形式被延續，也讓更多年輕世代理解這段屬於台灣的公共衛生記憶。

林重威基金會董事長、林重威醫師父親林亨華校長說，經歷SARS與COVID-19後，社會更能理解醫護人員肩負的責任與壓力。他認為，防疫從來不是少數人的事情，而是全民共同守護的課題；彼此關心、尊重專業、建立正確健康觀念，都是社會面對未來挑戰的重要力量。

馬公市林重威紀念公園舉行海風不止音樂會。（記者劉禹慶攝）

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