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    首頁 > 生活

    響應國際博物館日 「旗聚高雄」帶民眾認識工會旗歷史文化

    2026/05/15 22:45 記者黃良傑／高雄報導
    《旗聚高雄：創作自己的勞動印記─518國際博物館日活動》邀請民眾5月15日到30日走進勞工博物館，認識工會旗的創作源由。（高雄市勞工局提供）

    《旗聚高雄：創作自己的勞動印記─518國際博物館日活動》邀請民眾5月15日到30日走進勞工博物館，認識工會旗的創作源由。（高雄市勞工局提供）

    響應518國際博物館日，同時闡述勞動者團結行動、爭取勞動權益的重要歷史，高雄市5月15日到30日推出《旗聚高雄：創作自己的勞動印記─518國際博物館日活動》，邀請民眾走進勞工博物館，認識工會旗的創作源由。

    高雄市勞工局說，今年國際博物館日主題為「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平（Museums Uniting a Divided World）」，強調博物館不只是保存歷史的場域，更是促進社會理解與公共對話的重要橋梁。

    民眾參加活動並完成工會旗創作，即可獲得一次抽獎機會，有機會獲得勞動標語毛巾、野餐墊、勞博LOGO文件固定夾、勞動金句原子筆等勞博館限定文創小物，勞博館於週二至週六上午9時至下午17時開館，市民朋友可來「旗聚高雄」。

    勞工博物館指出，高雄在地工會旗幟館藏相當具有特色，目前典藏數量已超過400面，成為館內重要館藏之一。近年來，勞博館也陸續與其他館所及NGO組織合作，推動勞工運動史料與照片典藏計畫，保存勞動者集體行動、高舉旗幟參與遊行與勞運的重要歷史畫面。

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