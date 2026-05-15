台中光澤、聖宜、聖宜時尚診所涉偷拍 6/1起停業半年、開罰50萬元

台中揪3醫美涉偷拍，盧秀燕宣布6/1起停業半年。（記者蘇孟娟攝）

全國稽查醫美診所偷拍雷厲風行，台中市「反針孔擴大聯合稽查專案」揪出光澤診所、聖宜診所、聖宜時尚診所3家醫美涉偷拍，查到密錄器及偷拍影片，其中一家診所查到23個偷拍影像，市長盧秀燕今天怒批，不容許偷拍、侵犯隱私，3業者各依照醫療法開罰最高50萬元，並自6月1日起勒令停業半年。

盧秀燕指出，之所以未立即勒令停業，主要提供病患退費求償的時間，以免診所鐵門一拉、民眾求償無門。

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盧秀燕指出，台中市針對300家醫療院所、運動場館及三溫暖等高風險場域進行聯合稽查，這幾天稽查40餘家，已發現3家診所疑似安裝偷窺針孔，未經病患同意進行偷拍。

她說，3家診所包括光澤診所、聖宜診所、聖宜時尚診所，被抓到疑似安裝針孔，且未經病患同意進行偷拍，現在檢方已經在偵辦當中，台中市政府要先行政處罰，各開罰50萬元，並自6月1日起勒令停業6個月。

盧秀燕強調，稽查工作還沒有結束，目前為止稽查40多家，第1階段已查到3家疑似偷拍，台中立即公布並繼續聯合稽查，務必保護所有病患的隱私跟人權，絕不容許偷拍。

台中市衛生局長曾梓展指出，清查3診所診間、治療室、廁所等需更衣地點，在聖宜診所包括治療室、雷射室都查到密錄器，「很多區域都有」；另在「光澤」查到23個未經同意私自攝錄病患醫療影像，也有設備已拆除痕跡；但裝設時間目前均不可考，相關事證均移交地檢署偵辦。

法制局長李善植指出，截至目前已收到83件消費申訴，其中有民眾申請去醫美除毛，懷疑有偷拍疑慮下主張求償。

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