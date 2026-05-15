不只愛爾麗！光澤診所北市忠孝店勒令停業半年、裁罰50萬

衛生局指出，光澤集團台北市光澤診所（忠孝店）亦嚴重侵害病人隱私之情形。（擷取自光澤診所忠孝店臉書）

台北市爆發連鎖醫美診所系統性針孔偷拍事件，北市衛生局稍早宣布，「愛爾麗診所（大安店）」、「南京愛爾麗診所」兩診所總計裁罰125萬並即刻勒令停業6個月，今（15日）確認光澤集團台北市光澤診所（忠孝店）亦嚴重侵害病人隱私，同樣祭出裁罰50萬，即刻勒令停業6個月處分。

衛生局表示，該機構同樣已違反《醫療法》第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所嚴重侵害病人隱私且情節重大，除處以最高新臺幣50萬元罰鍰外，並責令該診所即日起停業6個月。

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衛生局強調，台北市秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲之行政處分。

衛生局表示，民眾如因相關情事有心理困擾或情緒支持需求，可撥打衛生局心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並秉持「隱私守護、伴您到底」精神，視需求協助連結相關資源，陪伴民眾安心度過困難時刻。

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