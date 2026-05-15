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    115年全國小學田徑錦標賽 竹縣斬獲2金2銀5銅

    2026/05/15 21:18 記者廖雪茹／新竹報導
    115年全國小學田徑錦標賽落幕，新竹縣代表隊斬獲2金、2銀、5銅，7項前8名，總計16項好成績，更拿下男子團體錦標第2名及女子團體錦標第6名的殊榮。（新竹縣政府提供）

    115年全國小學田徑錦標賽落幕，新竹縣代表隊斬獲2金、2銀、5銅，7項前8名，總計16項好成績，更拿下男子團體錦標第2名及女子團體錦標第6名的殊榮。（新竹縣政府提供）

    115年全國小學田徑錦標賽落幕，新竹縣代表隊斬獲2金、2銀、5銅，7項前8名，總計16項好成績，更拿下男子團體錦標第2名及女子團體錦標第6名的殊榮，縣長楊文科恭喜所有獲獎及為賽事努力的選手。

    楊文科表示，新竹縣在國小階段並沒有設立體育班，所有參賽的孩子平時都分散在一般班級中學習，僅利用課餘時間訓練。這份榮譽完全歸功於我們基層體育教師與教練的一點一滴拉拔，各校的行政支援以及所有家長在背後的無私支持。

    教育局表示，這次賽事雙冠王為光明國小的陳亭熹，她在14日的女子100公尺決賽以12秒84優異成績封后，連同昨日的200公尺金牌，成功稱霸短跑項目。男子組14日進帳2面銀牌，分別為田寮國小黃銪恩100公尺項目、中山國小何宇威壘球擲遠項目分別摘下銀牌。

    在最考驗團隊合作的接力項目中，14日上午先由女子組800公尺接力鍾芯語 （芎林）、陳恩希 （光明）、陳柚霓 （興隆）、陳亭熹 （光明）的合作奪下一面銅牌，於下午的混合12×100公尺大隊接力陳恩希（光明）、陳亭熹（光明）、劉禹君（光明）、陳柚霓（興隆）、鍾芯語（芎林）、魏欣瑤（新星）、陳思名（上舘）、張佑齊（中興）、李彥霖（東海）、陳宥霖（光明）、華珉赫（關西）、黃銪恩（田寮）一起努力再拿下一面銅牌。

    田賽部分同樣有好成績，由中興國小陳心誠跳高項目拿下銅牌。博愛國小葉宗昱榮獲鉛球第5名、光明國小張佩棻收下全能項目第7名。

    115年全國小學田徑錦標賽落幕，新竹縣代表隊斬獲2金、2銀、5銅，7項前8名，總計16項好成績，更拿下男子團體錦標第2名及女子團體錦標第6名的殊榮。（新竹縣政府提供）

    115年全國小學田徑錦標賽落幕，新竹縣代表隊斬獲2金、2銀、5銅，7項前8名，總計16項好成績，更拿下男子團體錦標第2名及女子團體錦標第6名的殊榮。（新竹縣政府提供）

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