擎天崗爆紅「野戰桌」被搬走！3年輕人合力搬回原位打卡拍照

有三個年輕人把案發桌子搬回原位。（擷取自陽明山國家公園管理處YouTube）

陽明山國家公園擎天崗的鏡頭君今（15日）凌晨錄下有情侶在野外激戰的影像，無碼畫面透過YouTube全程直播，畫面也被網友錄下在網上瘋傳。今早許多人上山模仿打卡，不過工作人員為了避免模仿行為擴大，將現場桌椅搬走，不久後又被民眾整組搬回，讓網友笑說，「信不信就算桌子收起來也能玩」。

今日凌晨有一對情侶出現在擎天崗上的木椅上，兩人原先只是並肩坐著聊天，不過隨著氣氛加溫，兩人竟在木椅上野戰，過程被一旁的鏡頭君全程放送。今日許多網友紛紛上山朝聖，還有學生、新人、單車騎士到現場模仿拍照，讓該椅子變成熱門景點。

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不過疑似是為了避免模仿熱潮擴大，今天下午4點多，陽明山國家公園管理處的工作人員將當事桌子搬離案發現場，但沒多久又被三個年輕人搬回原位打卡拍照，讓網友紛紛笑稱，「信不信就算桌子收起來也能玩」、「非文化遺產保存的努力 」、「全台從凌晨關注這張桌子到現在」、「台灣人在創造共同記憶這一塊就是這麼華麗」、「桌子被收走也會有人再扛一組上山 相信我」、「台灣人總是會在一些很奇怪的事情團結」。

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