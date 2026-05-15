密室逃脫害命 北市開罰「邏思起子」70萬 文化局明聯合公安稽查

台北市議員洪健益表示，密室逃脫產業牽連局處多，台北市政府16日將展開聯合公安稽查。（記者何玉華攝）

台北市政府針對「邏思起子」密室逃脫女員工10日遭繩索勒頸窒息，送醫搶救於今天不治意外，傍晚指出，第一時間勒令業者停業、各局處也針對各項目陸續稽查，共開罰70萬元，明（16）日將連同消防局、警察局、都發局、建管處、產業局、商業處、勞動局、勞檢處、法務局消保官，針對全市所有密室逃脫業者進行聯合公共安全稽查及產業樣態認定。

勞動局表示，勞檢處11日立即到案發的信義館勞檢，並勒令停業，隔（12）日前往南京三民館分店勞檢，同樣勒令停業。雇主未保持工作場所安全狀態或採取必要預防措施，違反職業安全衛生法第6條，依法裁處最高30萬元罰鍰，並移送法辦。

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勞動局指出，勞檢處今（15）日要求雇主到案說明，除檢查勞工勞動相關權益外，並要求雇主須依法完成職災補償責任；依勞動基準法規定，勞工因職業災害死亡，雇主依法應給付5個月平均工資的喪葬費，以及40個月平均工資的死亡補償，合計45個月平均工資的職災補償。後續市府將全力協助家屬申請職災補償及相關程序。

密室逃脫業主管機關文化局，已成立專案小組，明（16）日將連同消防局、警察局、都發局、建管處、產業局、商業處、勞動局、勞檢處、法務局消保官，針對全市所有密室逃脫業者，進行聯合公共安全稽查及產業樣態認定，要求業者保障員工與消費者權益。

都發局表示，該業者兩家分店都違反都市計畫法第79條規定，案發的信義店因情節重大處以最高30萬罰鍰，南京三民店處10萬罰鍰，並勒令2店停止違規使用；今已函令，所有密室逃脫用途均認屬建築物D1使用類組，應依規定定期辦理公共安全檢查申報，並限期一個月內完成申報，違者將依違反建築法裁罰。

法務局表示，市府將積極提供家屬包含法律諮詢等相關協助；也提醒因停業受影響的消費者相關消費爭議，可隨時撥打消費者服務專線1950。

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