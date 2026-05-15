週六好天氣！新竹以南飆34度 日夜溫差大

週六天氣多雲到晴為主，中南部山區午後留心大雨。（資料照）

週六（16日）各地天氣多雲到晴為主，中南部山區午後留心較大雨勢，溫度上，新竹以南高溫約34度，基隆、台北也有30度左右，日夜溫差大。

中央氣象署預報，週六環境仍為偏東風，降雨將趨緩，東半部地區還是有局部短暫陣雨，尤其清晨前東半部沿海地區，仍有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部山區有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，週六基隆及東半部高溫約26至28度，大台北及桃園29至30度，新竹以南感受較熱，高溫31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機會，請適時補充水分，而各地低溫普遍為22至25度。

離島天氣：澎湖多雲時晴，24至30度；金門多雲時晴，23至26度；馬祖多雲時陰，21至24度。

至於週末與下週的天氣預報，天氣風險公司指出，週末台灣持續受偏東風影響，西部大致為晴時多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨機會，高溫約30至32度、低溫約21至25度，偏暖偏熱且日夜溫差擴大；東部則因位處於迎風面，雲量較多，且仍較容易有短暫陣雨，預估要到週日降雨情況才會較為減緩，高溫約26至28度、低溫約21至23度。

初步預測下週台灣附近以南風環境為主，暫無明顯鋒面系統南下，天氣相對穩定，逐漸回到夏季型天氣。

紫外線指數方面，週六，西半部地區與西部外島為過量級，尤其新竹縣高達危險級，東半部的宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為中量級。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週六各地低溫普遍為22至25度，基隆及東半部高溫約26至28度，大台北及桃園29至30度，新竹以南感受較熱，高溫31至34度。（擷取自中央氣象署網站）

週六新竹縣紫外線指數高達危險級，東半部的宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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