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    首頁 > 生活

    北市擬增列迪化街、心中山為無菸商圈！戶外負壓吸菸室位置曝光

    2026/05/15 19:38 記者孫唯容／台北報導
    心中山線形公園內的負壓式吸菸室。（記者孫唯容攝）

    心中山線形公園內的負壓式吸菸室。（記者孫唯容攝）

    台北市政府推動無菸城市，分階段設置戶外負壓式吸菸室，目前已完成西門町商圈3處、心中山商圈1處、行一停車場1處共5處。台北市長蔣萬安今（15）日下午出席「心中山嘉年華活動」，會前被媒體問及是否未來會再擴張？蔣萬安指出，未來將在雙連、迪化街等，再增設8個負壓式吸菸室。據悉，迪化街商圈、心中山商圈也將成為北市常態性無菸商圈，並設置1處負壓式吸菸室。心中山線形公園內、赤峰街上也將再各設1處負壓式吸菸室。

    面對媒體問及，目前整體吸菸區的成效規劃如何？是否會擴大，再多8個吸菸區？蔣萬安表示，目前選定2處人潮眾多的商圈，包含西門商圈、心中山商圈共有5處負壓式吸菸室。另也會在雙連、迪化街等處，再增設8個戶外負壓式吸菸室。

    蔣萬安指出，北市「一橫一縱」的信義路、敦化南北路設置開放式綠圍籬吸菸區。另針對12個行政區選定示範里，以及戶外公有停車場設置指定吸菸區，會逐步往前推進。

    據了解，台北市府擬規劃將「迪化街商圈」設為北市常態性無菸商圈，該商圈負壓吸菸室預計將設在永昌街中段。初步禁菸範圍包括，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路的平面區域，不含邊界的騎樓。在地人士也證實，台北市府已到場現勘，確切設置範圍、實施日期仍待市府決定。

    此外，心中山商圈也朝列為常態性無菸商圈方向推動，目前線形公園已設1處負壓吸菸室，預計公園內再設置1處，心中山第2處負壓吸菸室待接電即能啟用，另赤峰街上也會設置1座負壓式吸菸室。

    台北市長蔣萬安稍早視察心中山的負壓吸菸室。（記者孫唯容攝）

    台北市長蔣萬安稍早視察心中山的負壓吸菸室。（記者孫唯容攝）

    台北市迪化街的負壓吸菸室預計將設在永昌街中段。（記者孫唯容攝）

    台北市迪化街的負壓吸菸室預計將設在永昌街中段。（記者孫唯容攝）

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