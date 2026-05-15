雨彈轟炸花蓮光復！佛祖街、阿多莫部落又淹了 急撤6戶

氣象署今天對花蓮地區發布豪雨特報，下午1小時降雨超過40毫米，上游溪水來不及宣洩排入花蓮溪，光復鄉東富村阿陶莫部落、佛祖街倒灌淹水，一度6戶受困，1戶甚至水淹進屋內。縣府建設處說，目前該處進行背水堤工程中，原因是花蓮溪溪水高漲，造成瑪達娜溪水排不出造成倒灌淹水，已調太空包搶險中。

「佛祖街又淹水，還有部落族人車子刁車」、「 阿陶莫也淹了，淹水了，快來救人」！根據部落青年回傳的淹水畫面，因為花蓮溪水本身水位高，造成上游的瑪達娜溪、羅莫溪流出花蓮溪的速度太慢，造成水勢來不及宣洩，倒灌去年重災區佛祖街、東富村。

請繼續往下閱讀...

部落青年說，據了解阿陶莫部落有6戶受困，其中，阿陶莫部落的東富路13巷6號一度水淹小腿肚來到30公分深度，住戶家裡淹水，目前部落巡守隊正在幫忙居民撤離，但是到底要撤去哪裡，已通知花蓮縣政府、光復鄉公所等社會課長這邊開收容所，部落巡守隊也已經出動協助居民離開撤往光復鄉公所二樓安置。

今天花蓮縣議會進行定期會，光復鄉選出的縣議員蔡依靜的手機卻響不停，不斷有部落青年傳送淹水畫面！蔡依靜急得找縣府建設處了解，她焦急地說，從影片看水流實在非常湍急，淹水區域主要在是在東富村12鄰，有6個住戶傳出淹水，部落巡守隊也在自主撤離，希望縣府趕快幫忙協助。

建設處長鄧子榆說，目前瑪達娜溪、羅莫溪都在施工進行背水堤工程，但是這些溪流要排入花蓮溪時，碰到水位也高漲時就會無法出去，造成水倒灌回堵，目前看水位距離約1公尺就會到鋼板樁頂，由於施工廠商及機具都在現場，已經緊急請廠商調太空包協助，趕快把部落保護起來。

由於1小時內雨量超過40毫米，水利署下午針對花蓮光復鄉發布二級淹水警戒，除了現在已淹水的東富村、大同村佛祖街一帶，全鄉都被列入淹水警戒範圍，水利署提醒民眾注意。

光復鄉阿陶莫部落傳出有水淹入民宅。（部落青年提供）

阿陶莫部落居民由部落巡守隊、警方協助撤離。（部落青年提供）

花蓮縣政府因實施背水堤工程，機具都在場，派出怪手及吊車吊掛搶險。（部落青年提供）

東富村瑪達娜溪進入花蓮溪匯流口，因為內水排出花蓮溪速度太慢，強降雨情況下引起大水回灌部落。（部落青年提供）

東富村瑪達娜溪進入花蓮溪匯流口，因為內水排出花蓮溪速度太慢，強降雨情況下引起大水回灌部落。（部落青年提供）

東富村瑪達娜溪進入花蓮溪匯流口，因為內水排出花蓮溪速度太慢，強降雨情況下引起大水回灌部落。（部落青年提供）

東富村瑪達娜溪進入花蓮溪匯流口，因為內水排出花蓮溪速度太慢，強降雨情況下引起大水回灌部落。（部落青年提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法