逢甲商圈路面爆裂成「地雷」 民眾好心放三角錐示警竟被移走

逢甲商圈柏油脫落疑害車輛爆胎 。（翻攝自Threads）

台中市西屯區逢甲商圈附近道路柏油隆起、破損，有民眾目擊車輛行經時疑似因此爆胎，擔心夜間視線不佳恐造成機車騎士摔車，主動在現場擺放三角錐提醒來往車輛，卻被移開。

台中市建設局說，部分柏油破損處已由水利局污水下水道銜接工程廠商進行安全圍設及後續修復。

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民眾在Threads發文說，昨晚（14日）行經西屯區福星北路，發現路中央柏油路面明顯剝落、凸起，當時還有轎車疑似輾壓爆胎，駕駛趕緊將車停靠路邊查看，擔心後方車輛未注意路況發生危險，隨即在現場放置三角錐警示。

不過，晚間9點多再次經過時，原本放置的三角錐已遭移除，但受損路面仍未修復，若機車騎士在夜間視線不佳情況下輾過突起處，恐怕容易失控摔車，呼籲相關單位盡速處理。

福星北路的柏油路面破損、鋪面如膏藥，附近民眾也說，福星北路部分路段長期有龜裂、坑洞與路面不平，行經時顛簸，機車族感受更深。

逢甲商圈福星北路的柏油路面明顯剝落、凸起。（翻攝自Threads）

逢甲商圈福星北路的柏油路面如狗皮膏藥，且部分有剝落、凸起。（翻攝自Threads）

逢甲商圈福星北路的柏油路面剝落、凸起，高低差有快一個手掌高度。（翻攝自Threads）

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