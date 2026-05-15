為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市稽查5家「密室逃脫」行業，研議強化管理及增訂指引

    2026/05/15 18:06 記者翁聿煌／新北報導
    新北市啟動公安小組由工務局、經發局、消防局及消保官針對新北市設立密室逃脫場所執行聯合稽查作業。（新北市政府提供）

    新北市啟動公安小組由工務局、經發局、消防局及消保官針對新北市設立密室逃脫場所執行聯合稽查作業。（新北市政府提供）

    台北市一處「密室逃脫」遊戲場，日前發生女員工扮演吊死鬼卻不幸窒息，送醫搶救後於今天不治，引發各界關切「密室逃脫」處所的安全性；新北市經濟發展局表示，新北列管的「密室逃脫」共有5家，已啟動公安小組專案查核機制，邀集工務局、消防局及消保官在13日進行聯合稽查，其中2家未營業，將持續追蹤，另外3家有部分違反建築法及未出示投保公共意外責任險資料，要求業者依規定辦理。

    經發局指出，聯合稽查過程也輔導業者落實場域安全管理，營造安全的休閒環境，也會持續與中央及相關局處研議，檢視是否有強化管理或增訂指引的必要性，提升民眾參與活動時安全保障。

    市府表示，「密室逃脫」等沉浸式體驗場域，管理涉及多項法規與跨局處權責，包含建築空間使用、消防安全設備、公共場所避難動線，以及營業行為等面向，在台北市的意外發生後，新北市公安聯合稽查小組立即啟動跨局處專案稽查，檢視場所營運安全與消費權益保障等。

    新北市啟動公安小組由工務、經發、消防及消保官針對新北市設立密室逃脫場所執行聯合稽查作業。（新北市政府提供）

    新北市啟動公安小組由工務、經發、消防及消保官針對新北市設立密室逃脫場所執行聯合稽查作業。（新北市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播