新北市稽查5家「密室逃脫」行業，研議強化管理及增訂指引

新北市啟動公安小組由工務局、經發局、消防局及消保官針對新北市設立密室逃脫場所執行聯合稽查作業。（新北市政府提供）

台北市一處「密室逃脫」遊戲場，日前發生女員工扮演吊死鬼卻不幸窒息，送醫搶救後於今天不治，引發各界關切「密室逃脫」處所的安全性；新北市經濟發展局表示，新北列管的「密室逃脫」共有5家，已啟動公安小組專案查核機制，邀集工務局、消防局及消保官在13日進行聯合稽查，其中2家未營業，將持續追蹤，另外3家有部分違反建築法及未出示投保公共意外責任險資料，要求業者依規定辦理。

經發局指出，聯合稽查過程也輔導業者落實場域安全管理，營造安全的休閒環境，也會持續與中央及相關局處研議，檢視是否有強化管理或增訂指引的必要性，提升民眾參與活動時安全保障。

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市府表示，「密室逃脫」等沉浸式體驗場域，管理涉及多項法規與跨局處權責，包含建築空間使用、消防安全設備、公共場所避難動線，以及營業行為等面向，在台北市的意外發生後，新北市公安聯合稽查小組立即啟動跨局處專案稽查，檢視場所營運安全與消費權益保障等。

新北市啟動公安小組由工務、經發、消防及消保官針對新北市設立密室逃脫場所執行聯合稽查作業。（新北市政府提供）

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