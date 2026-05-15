高雄旅行公會國際旅展今開幕 觀光局打造高雄主題館搶商機

2026高雄市旅行公會國際旅展今起連4天於高雄展覽館盛大登場。（觀光局提供）

2026高雄市旅行公會國際旅展今起連4天於高雄展覽館盛大登場。高市觀光局以全新品牌「KEEP VIBRANT KAOHSIUNG」打造高雄主題館，除展現地主熱忱，也盼爭取更多旅遊目光。

高市副秘書長張家興今率市府團隊，偕同交通部次長林國顯、交通部觀光署長陳玉秀，一同為旅展加持；觀光大使「高雄熊」更親自到場熱力演出，吸引不少民眾駐足拍照。

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張家興表示，高雄近年觀光表現屢獲國際肯定，根據全球旅遊平台Expedia公布的日本黃金週海外旅遊目的地排行，高雄榮登「隱藏瑰寶高CP值性價比」全台第一、全球第四，顯示高雄在國際旅遊市場的高度吸引力。

觀光局長高閔琳指出，今年觀光局規劃「高雄館」全面導入全新的品牌識別「Keep Vibrant！Kaohsiung 」，融合台灣百大觀光亮點「大港橋」等代表性景點元素，凸顯高雄城市特色。

這次旅展邀集逾百家旅遊業者、超過4百攤位，地主高雄則集結12家在地特色品牌與觀光業者參展，一連4天展期精彩活動不間斷，歡迎大家來旅展、來高雄館逛逛。

2026高雄市旅行公會國際旅展今起連4天於高雄展覽館盛大登場，首日即湧入大批人潮。（公會提供）

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