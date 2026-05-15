台鐵端午連假車票 5/19零時起開放訂票

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（15日）宣布，因應端午節連續假期疏運旅客需要，自6月18日週四起到6月22日週一共5天，全線加開各級列車共計116班，本月19日零時起開放訂票。

加開列車包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車6班、北中直達自強號列車10班。另為加強疏運旅客，從6月18日至6月22日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

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今年端午節疏運期間（6/18-6/22），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車騰雲座艙），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

端午節連續假期車票自5月19日週二零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於5月20日週三零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭，或兩者的配偶及直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，5月18日起可在台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司宣布，加開端午節疏運列車。（台鐵公司提供）

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