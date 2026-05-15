拍賣價再創新高！屏東九如「藍星」百香果每公斤370元 上架就秒殺

屏東縣九如鄉「藍星」百香果拍賣價再創新高。（圖由屏東縣九如鄉農會提供）

屏東縣九如鄉農會輔導農民種植百香果，新品種「藍星」拍賣價屢破紀錄，本月在共同運銷北部市場，創下拍賣價每公斤350元的紀錄，不到2星期，今（15日）再傳捷報，每公斤高達370元，「藍星」在九如農會超市一上架，就被搶購一空。

屏東縣九如鄉農會輔導農民種植百香果，班員包括許仁壽、鍾清泰、黃國明等優秀農民，種植面積共約5公頃，去（2025）年3月連續在北農一市、二市、三市拍賣價，超過每公斤200元，勇奪三市第一佳績，今年推出新品種「藍星」，本月初再打破紀錄，拍賣價創每公斤350元，不過，不到半個月，今日再傳捷報，農民許仁壽的百香果在北農拍賣價又創新高，每公斤高達370元。

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九如鄉農會總幹事龔泰文表示，今天消息傳回九如鄉農會，大大提振供銷部服務農民的信心，也贏得鄉親的讚美；今年新品種「藍星」，是由台農1號、滿天星百香果雜交而成，有香味、有甜度、果實大，一顆最重約可達150公克，酸甜口感比例恰到好處，此次拍出每公斤370元，在拍賣市場等於一顆約40元左右，九如鄉農會超市6顆裝賣249元，供不應求。

屏東縣九如鄉「藍星」百香果拍賣價每公斤370元。（圖由屏東縣九如鄉農會提供）

九如鄉百香果拍賣價屢創新高，驚動警方出動無人機護果。（圖由屏縣里港警分局提供）

九如鄉農會超市藍星百香果搶購一空。（記者羅欣貞攝）

九如農民許仁壽（右）的百香果在北農拍賣價再創新高，每公斤高達370元，九如鄉農會總幹事龔泰文（左）相當欣喜。（圖由屏縣九如鄉會農提供）

藍星百香果一顆平均約120至130公克重，最重可達150公克。（圖由屏縣九如鄉會農提供）

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