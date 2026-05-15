吃一口就加分！ 會考前南市各校「應援套餐」拚好運

復興國中「金榜題名」特餐。（南市教育局提供）

國中教育會考即將登場，學生們把握每分每秒埋首苦讀。為替考生加油打氣，南市各校不只加強重點複習，更在午餐時間精心設計「祝福應援套餐」，讓考生在補充體力的同時，也吃進滿滿好運與鼓勵。

將軍國中以「營養＋諧音梗」發想，推出象徵成績步步高升的「高昇排骨」，以及寓意好運到來的「紅豆包」與「好彩頭鮮筍湯」，讓學生在用餐時也能感受到師長的用心祝福，為考前增添一份輕鬆與信心。

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白河國中則走創意路線，設計一系列趣味菜名，包括「烤」雞翅、「豉」汁豆腐、「筍」絲炒高「麗」菜與「甘芭茶」，巧妙拼出「考試順利、加油」的諧音祝福。餐點不僅富含優質蛋白質，有助維持體力與專注力，也搭配富含維生素與膳食纖維的飲品，協助學生穩定身心，以最佳狀態迎戰會考。

復興國中則推出兩階段「神助攻特餐」。第一階段「祭孔加持．金榜題名特餐」，以象徵「包高中」的套餐為主軸，搭配蔥油雞腿與芹香菜頭湯，寓意開啟智慧、迎來好彩頭；第二階段「勢在必得．加分套餐」，則準備滿福堡與豆漿，象徵「都將成功」，為考生注入滿滿元氣與信心。

教育局營養師也幽默提醒，考前別把自己當「美食評審」，炸雞、麻辣鍋、手搖飲與濃咖啡應適量攝取，以免影響睡眠或造成腸胃不適。建議維持均衡飲食、規律作息與充足睡眠，讓身心都維持在最佳狀態。

在師長滿滿祝福加持下，期盼每位考生都能穩定發揮、自信應試。

將軍國中加分套餐。（南市教育局提供）

白河國中祝福套餐為考生加油。（南市教育局提供）

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