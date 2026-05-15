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    首頁 > 生活

    南投小學生持椅子砸老師 議員促降三級輔導個案班級人數

    2026/05/15 16:28 記者張協昇／南投報導
    南投縣有小學生持椅子砸老師，議員蔡孟娥建議班級有三級輔導個案學生應降學生數，減輕老師教學負擔。（記者張協昇攝）

    南投縣有小學生持椅子砸老師，議員蔡孟娥建議班級有三級輔導個案學生應降學生數，減輕老師教學負擔。（記者張協昇攝）

    南投縣傳出小學生持椅子砸老師案例，議員蔡孟娥質詢時建議縣府，對於有情緒易失控的三級輔導個案學生班級，應比照有特教生班級降低學生數，減輕老師教學負擔，並訂定完善的警察介入處理機制，避免消耗老師教學熱忱，維護校園安全。

    蔡孟娥指出，她接獲陳情，日前有國小學生一時情緒失控，持椅子砸老師，危及老師及其他學生人身安全，事後警方也介入處理，她希望縣府制定警察進入校園處理類似案件的完善機制，建議處理的警察最好能穿便服，避免引起校園恐慌，縣府也能比照有特教生的班級人數編制，讓類似三級輔導個案學生班級人數降低，減輕老師教學負擔。

    縣府教育處長王淑玲答詢，對於行為偏差或情緒易失控等學生，若有危及人身安全等行為，警察是可以進入校園處理，但必須會同學校行政人員及儘速通知家長到場，警方並已訂定相關處理程序原則。至於比照有特教生班級，將有三級輔導個案學生班級人數也減少，由於這類學生經輔導後行為可能改善，變動性較高，不像特教生經過鑑定確有情緒或學習障礙，目前依法無據，惟議員意見將向中央反映建議。

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