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    首頁 > 生活

    無菸城市配套不完善 蔣萬安：年底完成規劃、明年編列1億元

    2026/05/15 16:21 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安、副市長林奕華答詢。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安、副市長林奕華答詢。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今年1月宣布推動「無菸城市」，但配套措施宛如擠牙膏，議員何孟樺今天（15日）質詢整體規劃、預算花費以及完全落實無菸城市的具體期程？蔣萬安說明，6月底前第一階段試辦，了解吸菸室和吸菸區的使用頻率，包含戶外開放式綠籬式吸菸區、負壓吸菸室後續維護管理，年底完成無菸城市規劃，明年預估編列至少1億元經費。

    何孟樺說，目前僅有5座吸菸室（西門商圈3座、心中山線形公園1座、行一停車場1座），並於「一橫一縱」的信義路與敦化南、北路，另設18處樹籬式吸菸區，蔣市府是否仍朝蔣萬安1月宣示的目標，要在年底達到全市禁菸的無菸城市？

    蔣萬安澄清，是年底完成無菸城市規劃，目前先選定一橫一縱、西門與中山兩處熱區商圈，並且突破法規限制，率先設置全國首座負壓式吸菸區，還有12區示範里等，第一階段至6月30日，也會提取其他城市的經驗持續逐步推動，像是日本東京推了30年。

    何孟樺質疑進度緩慢，如果蔣萬安在上任第1年說要逐步規劃無菸城市，還能聽得下去，但已經第4年了，年初好大喜功稱年底完成，今天又說是第一階段，連要花多久時間推動都說不出來，沒有完善規劃，今年預計要花多少錢？

    蔣萬安回應，需先看設置成效，7月後再選出熱區。1座負壓式吸菸室約150萬元、開放式綠籬吸菸區約10萬元至20萬元，今年動用第二預備金，明年編列至少1億元。副市長林奕華補充，經費花費最大在於負壓式吸菸室，規劃6月底前再增8處，持續觀察並依成效判斷，如何以更科學的方式選定設置位置，建置費用也可望下降。

    到於新增8處地點，蔣萬安說，目前規劃選在人潮眾多的商圈，初步先從幾個交通節點做起，例如台北車站、松山車站、南港車站周邊，另一條「一橫一縱」可能選在仁愛路與復興南、北路；心中山商圈（3處）、迪化商圈（1處）規劃禁菸區。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    台北市議員何孟樺質詢。（記者田裕華攝）

    台北市議員何孟樺質詢。（記者田裕華攝）

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