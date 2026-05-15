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    首頁 > 生活

    「台展三少年」百年名畫走進高市勝利國小 藝術小尖兵導覽台灣之美

    2026/05/15 15:41 記者許麗娟／高雄報導
    「家鄉的永恆對話～台展三少年」高雄區巡迴成果展，今天（15）日在勝利國小揭幕。（勝利國小提供）

    「家鄉的永恆對話～台展三少年」高雄區巡迴成果展，今天（15）日在勝利國小揭幕。（勝利國小提供）

    廣達文教基金會「家鄉的永恆對話～台展三少年」高雄區巡迴成果展，今天在勝利國小揭幕。透過日治時期「台展三少年」的作品，由學校培育出的「藝術導覽小尖兵」，帶領大家重回距今約100年前的時光。

    「台展三少年」為台灣藝術家陳進、林玉山、郭雪湖，1927年日治時期，他們3人參加當時第一屆官辦的「台灣美術展覽會（台展）」以未滿20歲的黑馬之姿脫穎而出，而有此稱號。

    「家鄉的永恆對話～台展三少年」高雄區巡迴成果展是歷時1年的藝術教育計畫，串聯高雄市13所學校與澎湖縣1所學校，將藝術資源帶進南台灣與離島校園，並培育出280位「藝術導覽小尖兵」。

    巡迴展今天揭幕，監委范巽綠、高雄市教育局主任秘書歐素雯均到場欣賞。作品以日治時期知名畫家林玉山、陳進與郭雪湖經典畫作為主軸，透過巡迴展覽、導覽培訓及跨域課程，帶領學生走進百年前的台灣風景與人文記憶，重新認識家鄉土地之美。

    擔任計畫盟主學校的勝利國小校長李進士表示，這不只是一次藝術展覽，更是一場深耕校園的美感教育行動。孩子不只是「看畫」，而是透過課程理解作品背後的歷史文化與土地情感，進一步建立對家鄉的認同與連結，重新發現熟悉場景中的美感與故事。

    最讓學生感到成就感的，是擔任藝術導覽員的挑戰。從研究作品、整理內容到實際導覽，不僅深入認識「台展三少年」，也逐漸建立表達與自信能力。

    透過日治時期知名畫家林玉山、陳進與郭雪湖經典畫作，透過巡迴展覽、導覽培訓及跨域課程，帶領學生走進百年前的台灣風景與人文記憶。（勝利國小提供）

    透過日治時期知名畫家林玉山、陳進與郭雪湖經典畫作，透過巡迴展覽、導覽培訓及跨域課程，帶領學生走進百年前的台灣風景與人文記憶。（勝利國小提供）

    勝利國小課程培育的「藝術導覽小尖兵」，帶領大家重回距今約100年前的時光。（勝利國小提供）

    勝利國小課程培育的「藝術導覽小尖兵」，帶領大家重回距今約100年前的時光。（勝利國小提供）

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